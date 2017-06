Le réalisateur Louis Bélanger donne une « classe de maître » à Bogotá en Colombie

Louis Bélanger dont une rétrospective est organisée en Colombie dans le cadre d’un festival de films canadiens, donne une leçon de cinéma jeudi 29 juin à 15 h à la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, sous l’intitulé « Louis Bélanger, comme vous ne l’avez jamais vu ».

Il séjournera toute la durée de cette manifestation pour échanger avec le public de la capitale colombienne. Deux périodes de questions et réponses seront organisées à la suite des projections de son film Les mauvaises herbes (une production de la Coop Vidéo de Montréal) jeudi 29 et vendredi 30 juin.

Grâce à son fidèle interprète, Louis Bélanger, qui ne parle pas espagnol, pourra partager avec le public ses expériences de cinéaste et les connaissances acquises depuis plus de quinze années de carrière cinématographique et de sa participation à une douzaine de premières internationales.

La Muestra Cine Canadá se déroule du 28 juin au 5 juillet et met l’accent sur « Québec, un univers multiculturel ».

En plus de cette rétrospective des œuvres de Louis Bélanger, 21 films seront présentés dans cinq villes (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla et Pereira).

Raymond Desmarteau a joint Louis Bélanger quelque part dans la circulation de Bogotá quelques heures avant sa classe de maître.