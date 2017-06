Les vacances, c’est la santé, mais aussi un risque accru pour les Canadiens de tomber malade

Sept Québécois sur dix prennent des vacances estivales de deux semaines et plus, les jeunes travailleurs de 18 à 34 ans constituant la tranche d’âge avec la plus forte proportion à le faire, à 71%. Il s’agit d’une différence marquée entre les générations, puisque chez les 55 ans et plus, jusqu’à 18 % d’entre eux ne prendront pas de vacances. Photo : Radio-Canada