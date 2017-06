Diabète : surveiller son taux de glucose sans piqûres systématiques au doigt!

C’est grâce au Système Flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre d’Abbott que les personnes atteintes de diabète au Canada auront désormais la possibilité de lire leur taux de glycémie sans avoir besoin de se piquer un doigt. Santé Canada vient d’approuver cette trouvaille dite révolutionnaire par les promoteurs, qui présentent le système comme premier de son genre.

Une solution de rechange moins pénible

Le Système Flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est présenté comme une nouvelle technologie révolutionnaire qui viendra apaiser les souffrances des personnes vivant avec le diabète.

Ce système, qui sera bientôt disponible dans le pays, offre l’avantage d’éliminer les piqûres aux doigts. Il lit directement les taux de glucose grâce à un capteur.

Ce capteur, qui est utilisé par plus de 300 000 personnes dans le monde, est transportable, à l’arrière de la partie supérieure du bras, pendant près de deux semaines où il donne des mesures exactes et constantes.

Le système mesure le glucose toutes les minutes dans le liquide interstitiel grâce à un mince filament inséré juste sous la peau et tenu en place par un petit coussinet adhésif. Le capteur peut lire le taux de glucose à travers les vêtements, ce qui rend les mesures encore plus pratiques et discrètes. Chaque scan affiche une mesure du taux de glucose en temps réel, un historique de 8 heures de la tendance et la direction que prend le taux de glucose. Le lecteur conserve jusqu’à 90 jours de données, fournissant un historique des taux de glucose au fil du temps.

Il est aussi léger avec un poids équivalent à celui d’une pièce de monnaie. C’est à cœur joie que certains utilisateurs l’accueillent.

« En tant qu’athlète étudiant affecté par un diabète de type 1, le FreeStyle Libre d’Abbott serait un changement bienvenu à ma routine quotidienne de gestion du diabète. Entre la compétition de cross-country universitaire, le cyclisme et les changements brusques d’horaire typiques de la vie étudiante, traîner avec soi la trousse de dépistage traditionnelle du glucose et tous les articles séparés pour les tests, sans mentionner la douleur des piqûres aux doigts, tout cela peut devenir passablement dérangeant. Connaître exactement mon taux de glucose en un seul scan rapide me permettrait de mieux me concentrer sur mes études et sur mes activités sportives, et serait une chose de moins à laquelle penser. » – Zachary Kader, étudiant à l’École de gestion John Molson de l’Université Concordia.

FreeStyle Libre élimine les piqûres systématiques au doigt, ne nécessite pas d’étalonnage systématique avec piqûre au doigt et lit les taux de glucose par l’intermédiaire d’un capteur qui peut être porté à l’arrière de la partie supérieure du bras pendant une période pouvant aller jusqu’à 14 jours. © (Groupe CNW/Abbott Soins du diabète Canada)

Visualiser ses fluctuations de glucose pendant une journée

Selon la description faite par les promoteurs du système FreeStyle Libre, il donne une idée précise des variations de taux de glycémie des malades durant une journée typique.

Cela permet de contrôler et d’agir sur le passage de l’hypoglycémie (taux de glucose bas dans l’organisme) à l’hyperglycémie (taux de glucose élevé), ce qui permet au final une meilleure prise en charge du diabète.

« L’hypoglycémie est la principale barrière à l’atteinte d’une maîtrise optimale de la glycémie chez les personnes vivant avec le diabète insulinotraité. De plus, les épisodes d’hypoglycémie peuvent non seulement entraîner des résultats cliniques indésirables, dont des manifestations cardiovasculaires et le décès, mais ils peuvent aussi causer des frais importants en soins de santé d’urgence […] Les patients feront des tests plus souvent lorsqu’ils disposent d’une façon plus facile et plus pratique de le faire, en utilisant un dispositif comme FreeStyle Libre, et cela se traduit en fin de compte par une meilleure santé pour eux, ce qui est notre objectif pour nos patients. » – Jan Bolinder, Karolinska Institute, à Stockholm, en Suède, chercheur principal de l’étude IMPACT.

Deux études, parmi lesquelles l’étude intitulée IMPACT, dont les résultats ont été récemment publiés dans la revue médicale The Lancet, tout comme des données provenant de plus de 50 000 utilisateurs, ont démontré que les malades qui scannent plus fréquemment passent 38 % moins de temps en hypoglycémie que les personnes qui prennent leur diabète en charge à l’aide de systèmes traditionnels d’autosurveillance de la glycémie.

RCI avec CNW et Abbott Soins du diabète Canada

