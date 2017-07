Égalité hommes-femmes : bilan au Canada et dans le monde alors qu’une féministe de la première heure s’est éteinte

Simone Veil, la femme qui a plaidé en 1976 en faveur de la légalisation de l’avortement en France est décédée ce matin, à l’âge de 89 ans. À l’occasion de la disparition de celle qui est considérée comme une fervente défenseure des droits de la femme et qui aura contribué à l’avancement de ses droits à l’échelle de la planète, nous marquons une pause pour évaluer le chemin parcouru au Canada et dans le monde en ce qui concerne l’égalité entre les sexes.

La politicienne et féministe française, Simone Veil, s’est éteinte à l’âge de 85 ans © Getty images/Central Press/Hulton Archives

Pas de parité dans le monde avant 2186

S’appuyant sur 14 indicateurs, le rapport mondial 2016 sur la parité entre hommes et femmes du Forum économique mondial souligne que c’est dans 170 ans que cette parité sera réelle dans le monde.

Les indicateurs pris en compte intègrent entre autres : le niveau d’instruction, la participation à la vie politique, le rapport du salaire hommes-femmes, le nombre de jours de congé maternité, l’espérance de vie.

Parmi les pays où la question de l’égalité des sexes connaît une progression remarquable, les pays nordiques sont en première ligne, notamment, l’Islande en tête depuis plus de 8 ans, la Finlande, la Norvège et la Suède.

Dans ces pays, les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché de l’emploi et elles perçoivent de meilleurs salaires.

Le Rwanda, petit pays d’Afrique, est classé 5e, du fait de la forte participation des femmes en politique.

Globalement dans le monde, malgré la réduction des écarts entre hommes et femmes en ce qui concerne l’éducation et la santé, le fossé salarial reste énorme, les femmes gagnant en moyenne un peu plus de la moitié du salaire des hommes. Parallèlement, elles restent sous-représentées dans certains métiers jadis réservés aux hommes et elles ne bénéficient pas toujours du même nombre d’heures travaillées que des derniers.

Seulement la moitié des femmes en âge de travailler ont un emploi, en comparaison avec 76 % des hommes.Et pourtant, la proportion de femmes avec un diplôme universitaire est égale, voire supérieure à celle des hommes dans 95 pays.

Le symbole de la femme et celui de l’homme sur une balance © iStock

Encore du chemin au Canada

Selon l’index du Forum économique mondial, le Canada occupe la 35e position, alors que les États-Unis ont reculé au 45e rang. D’une manière générale au Canada, il y a eu des progrès entre 1976 et 2008, avec un plus grand nombre de femmes sur le marché de l’emploi.

En 2009, 58,3 % des femmes occupaient un emploi, ce qui représente 8,1 millions de personnes. Cela est plus que le double du nombre de femmes occupant un emploi en 1976. De plus, la situation des femmes sur le marché du travail diffère grandement de celle de 1976.

Avec la récession économique des années 1990 et 2009, la situation de l’emploi des femmes a connu un réel fléchissement : pertes d’emplois, sous-emploi, baisse des rémunérations, inadéquation entre le nombre d’heures travaillées et le salaire

Néanmoins, certaines villes canadiennes sont plus égalitaires que d’autres : Victoria, Kingston et London viennent en tête, tandis qu’Edmonton, Calgary et Windsor occupent les dernières positions, à cause de leurs activités économiques jugées « typiquement masculines».

Au Québec classé 4e ville parmi les plus égalitaires du pays, une stratégie en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes a été élaborée, avec à l’appui un financement de 32 millions de dollars sur 5 ans, pour atteindre cette égalité. La député de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, estime que ce financement est insuffisant et elle considère l’initiative du gouvernement comme une « véritable opération de relations publiques ».

Au Québec, le revenu d’emploi médian des femmes correspond à 74,9% de celui des hommes. Les femmes représentent 60% des personnes travaillant au salaire minimum, demeurent sous-représentées dans les lieux décisionnels, assument la plus grande part du travail domestique. Environ 33 % des femmes à la tête d’une famille monoparentale vivent en situation de pauvreté, contrairement à 14 % chez les hommes.

Rci avec Radio-Canada,Statistique Canada et l’Aile parlementaire de Québec solidaire

La parité hommes femmes. © Istock

À noter :

L’avortement a été décriminalisé au Canada le 28 janvier 1988, suite au procès du D r Henry Morgentaler, quand le Cour suprême du Canada a déclaré inconstitutionnelle l’ancienne section du Code criminel qui traitait d’avortement. Le D r Morgentaler avait soutenu que, aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés, le Code criminel limitait la liberté d’une femme. Il existe encore un débat houleux au sujet de l’avortement au Canada, un reflet des degrés de conservatisme entre les provinces. Les mouvements « anti-choix » sont les plus forts en Ontario et en Colombie-Britannique, où les gouvernements soutiennent publiquement le droit à l’avortement et cherchent à améliorer l’accès à l’intervention. D’autres provinces ne font pas de publicité au sujet des services d’avortement; l’accès peut y être limité mais il y a moins de discussion.

