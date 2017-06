Importation de nouveaux médicaments pour lutter contre la crise des opioïdes au Canada

Le gouvernement canadien a autorisé mercredi l’importation de 10 médicaments non approuvés par son ministère de la Santé, dont la majorité vise à lutter contre la crise des opioïdes.

Il s’agit de diverses formes du Diaphin, du Vivitrol, de la Probuphine et du Suboxone, utilisés pour traiter la dépendance à l’héroïne ou aux opioïdes. Ces médicaments sont déjà utilisés aux États-Unis, dans les pays de l’Union européenne ou en Suisse.

Leur importation est faite à la demande du directeur de la santé publique de la Colombie-Britannique, soit la province qui connaît le plus grand nombre de surdoses causées par des opioïdes.

Le nombre de surdoses ne cesse également d’augmenter depuis quatre ans en Alberta et en Ontario, les deux autres provinces canadiennes les plus touchées.

Une crise nationale?

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral n’a alloué que 116 millions de dollars sur cinq ans pour contrer cette crise.

L’Agence de santé publique du Canada (ASPC) estime pourtant que la consommation d’opioïdes a fait plus de 2500 morts en 2016, une « crise sans précédent », selon son administratrice en chef, la Dre Theresa Tam.

L’ASPC ne dispose d’aucune donnée pour le Québec concernant le nombre de décès liés à la crise des opioïdes

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec affirme qu’il est en train de les compiler et que ces données devraient être rendues publiques l’automne prochain.

S. O. S. des 13 plus grandes villes canadiennes, dont Montréal

Les maires des grandes villes du Canada, dont Denis Coderre de Montréal et Jim Watson de Toronto, ont demandé il y a un mois l’aide du fédéral dans la crise des opioïdes.

Le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités demandait à Ottawa de préparer un véritable plan d’action national pour s’attaquer aux causes de cette crise.

« Les maires multiplient les efforts pour sauver plus de vies, mais nous ne pouvons pas faire cela sans aide », affirmait le maire de Vancouver, Gregor Robertson, tout en spécifiant que la crise n’en est qu’à ses débuts.

Les maires proposaient en tout neuf recommandations pour réduire le nombre de surdoses liées à la consommation de fentanyl et de carfentanil. Les maires souhaitent, entre autres, que le gouvernement coordonne les efforts fédéraux, provinciaux et municipaux en déterminant des cibles de réduction de surdoses, des mesures pour atteindre ces cibles et un échéancier.

Ils suggèrent aussi l’application d’une norme pour la collecte de données sur les surdoses mortelles, qui varie d’une province à l’autre, et d’augmenter l’accès au traitement pour les personnes qui ont une dépendance aux opioïdes. Ils recommandent également à Ottawa de lancer des campagnes de prévention sur les risques de la consommation de fentanyl, dont une pour les jeunes.

