Lance Stroll maintenant bien en selle sur le circuit de la F1

Depuis ses premiers points à Montréal, on sent que le pilote canadien Lance Stroll est plus confiant.

En fin de semaine dernière à Bakou en Azerbaïdjan, la jeune recrue a réussi à faire des parcours sans fautes et a su profiter des erreurs d’autres pilotes pour faire son premier podium en F1, soit une troisième place.

Des journalistes parlent d’un moment clé dans son apprentissage de ce circuit ultra-compétitif et hyper médiatisé.

Philippe Crépeau, spécialiste de la F1 à Radio-Canada Sports, croit que « Stroll n’est déjà plus une recrue ».

Maryse Jobin a fait le point sur le parcours étonnant de Lance Stroll avec Philippe Crépeau, journaliste à Radio-Canada Sports.

Lance Stroll en conférence de presse après sa troisième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan le 25 juin dernier. © Getty Images/Mark Thompson

