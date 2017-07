Un gouvernement minoritaire mené par le néo-démocrate John Horgan en Colombie-Britannique

Hier soir, l’alliance entre le Parti néo-démocrate de John Horgan et le Parti vert d’Andrew Weaver a obtenu la permission de former un gouvernement minoritaire dans cette province la plus à l’ouest du Canada.

C’est la lieutenante-gouverneure Judith Guichon qui a donné son aval pour que cette alliance forme un nouveau gouvernement.

Plus tôt dans la journée, le Parti libéral de Christy Clark a fait face à vote de non-confiance de l’Assemblée législative à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique.

Ce gouvernement minoritaire met fin à 16 ans de règne des libéraux dont la dernière première ministre a été Mme Clark.

John Horgan, prochain pm de la Colombie-Britannique :

« Je veux m’attaquer le plus vite possible à mettre en place un Cabinet et une structure gouvernementale pour que nous puissions avancer sur les questions importantes pour la population…la crise du fentanyl nécessite une attention immédiate, le bois d’oeuvre et notre système d’éducation aussi. »

Le leader du Parti vert Andrew Weaver (à gauche) et son homologue néo-démocrate John Horgan (à droite). © Reuters/Kevin Light

De son côté, le chef du Parti vert, Andrew Weaver, dit vouloir respecter, pendant les quatre prochaines années, l’entente survenue avec les néo-démocrates.

Selon les règles de l’assemblée, les 44 députés de l’alliance entre néo-démocrates et verts devront choisir un nouveau président parmi leurs élus, ce qui portera leur nombre à 43.

Le Parti libéral aura le même nombre de députés à la législature provinciale.

