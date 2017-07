Une « journée Unis» à l’occasion du 150e anniversaire de la confédération

Le Mouvement Unis se joint à l’élan national pour la célébration du 150e anniversaire de la confédération. Sur la colline Parlementaire, à Ottawa le 2 juillet, les jeunes et moins jeunes du Mouvement et leurs invités vont donner de la voix pour présenter leur implication dans la construction d’un Canada toujours plus moderne et plus prospère, où règnent l’entraide et la solidarité.

Un mouvement inclusif

Anie Éthier, directrice régionale du Mouvement Unis © Mouvement Unis

Le mouvement Unis rassemble plus de 35 millions de jeunes à travers le monde. Il a été fondé par un jeune de 12 ans, dont le rêve était d’œuvrer à l’amélioration de la condition des jeunes aussi bien en milieu scolaire qu’ailleurs.

Le mouvement profite de la passerelle de la célébration du 150e anniversaire de la confédération pour souligner l’implication des jeunes et des artistes au rayonnement du Canada. Appelés à s’exprimer dès le 2 juillet sur la colline parlementaire, ces derniers vont aborder une variété de thèmes. Entre autres : l’environnement, la réconciliation avec les Autochtones, les jeunes et leurs difficultés quotidiennes, la place du Canada au sein de la communauté internationale.

Comme l’a relevé Annie Éthier, la directrice régionale du mouvement Unis, il s’agira pour eux de donner leur vision du Canada de demain et d’affirmer leur volonté de bâtir un Canada où prédomine l’entraide et la compassion.

Un élément du visuel pour le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. © canada.pch.gc.ca

Faire l’expérience de la meilleure salle de classe au monde

Les causes aussi bien locales qu’internationales sont au cœur de l’action du mouvement Unis qui est à la quête de changements positifs dans le monde, notamment dans les écoles.

La journée Unis à Ottawa s’inscrit ainsi en droite ligne du programme annuel d’apprentissage par le service communautaire Unis à l’école.

Émilie Bière, actrice et conférencière journée Unis © Mouvement Unis

Ce service offre une structure, des ressources éducatives et des campagnes pour renforcer les capacités des élèves : la confiance en soi, les stratégies pour réussir les études et devenir de bons professionnels, chacun dans son milieu de travail, et des citoyens responsables.

Les fondateurs, Craig et Marc Kielburger ont tenu à donner la parole à d’autres jeunes comme eux, qui font la différence dans la vie des autres, à travers leur engagement personnel, et qui sont écoutés pour la qualité de leurs actions.

Parmi ces personnalités, Malala Yousafzai, Selena Gomez, Earvin « Magic » Johnson, Russel Wilson, Demi Lovato, Kermit la grenouille, Charlize Theron, Seth Rogen, mais aussi la jeune actrice canadienne, Émilie Bierre, qui nous a confié, dans une entrevue conjointe avec Annie Éthier, sa détermination à s’impliquer auprès du Mouvement pour combattre l’intimidation dans les écoles.

Parmi les priorités des jeunes qui s’impliquent dans le Mouvement Unis, la lutte contre l’intimidation à l’école © iStock

