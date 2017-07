Quelles sont les origines de la poste et des premiers timbres au Canada?

Nous répondons à cette « Bonne Question » cette semaine d’une internaute d’Algérie

L’histoire de la poste au Canada commence vers la fin du XVIIe siècle. Bien qu’il n’existait pas de service postal pour la population générale en 1693, on sait qu’un dénommé Pedro da Silva, un citoyen portugais habitant Québec, touchait alors un paiement pour le transport d’un paquet de lettres entre Montréal et Québec. Le premier service postal régulier fut envisagé en 1721, mais considéré comme trop coûteux et ce n’est qu’en 1734 qu’il vit le jour à l’occasion de la création de la première route entre Québec et Montréal. Le tarif était de 10 sols pour une lettre entre les deux villes et de 5 sols pour Trois-Rivières

Ce premier service postal officiel, était sous le contrôle du gouvernement britannique. Ce ne sera qu’en 1867, lors de la création du Canada, que le nouveau gouvernement canadien créer le Département des bureaux de postes qui entre en service le 1er avril 1868.

Le Canada respecte sensiblement les mêmes normes d’expédition que celles en usage en l’Angleterre, introduites par Sir Rowland Hill, qui avait eu l’idée de fixer des tarifs postaux selon le poids des lettres et des colis plutôt qu’en fonction de la destination parcourue. C’est aussi à Sir Rowland Hill que l’on doit le premier timbre-poste au monde en 1840.

Avant cela, on s’acquittait en argent sonnant des frais d’expédition de courrier. Le paiement anticipé des frais postaux au moyen de timbres adhésifs a connu un tel succès en Grande-Bretagne qu’il a rapidement été adopté par de nombreux pays, dont les provinces au Canada à partir de l’année 1851. Au début, chaque province émettait donc des timbres, mais à la création formellement du Canada, cette responsabilité va être remise dans les mains du gouvernement du Canada.

Lettre postale à l’effigie d’Édouard VII complété par un timbre à l’effigie de George V

Conception du premier timbre entièrement canadien

Le tout premier timbre-poste canadien. © Poste Canada

Conçu par Sandford FLEMING, le premier timbre-poste canadien est émis le 23 avril 1851.

Il vaut trois pence et représente un castor. Il s’agit en fait du tout premier timbre-poste imagé au monde.

Auparavant, les timbres représentaient surtout des chefs de gouvernement ou différents emblèmes officiels où se mélangeaient croix, drapeaux et épées.

Un timbre presque centenaire qui soulignait en 1917 le 40e anniversaire du Canada. Un peu d’histoire plus récente… En juin 1858, un service postal exprès fiable, le Pioneer Fraser River Express est établi en Colombie-Britannique.

En juillet 1858, la célèbre Wells Fargo & Co. met sur pied un service exprès entre San Francisco et la ville canadienne de Victoria.

Au moment de la naissance du Canada en 1867 on adopte la « Loi sur la réglementation du service postal » qui entre en vigueur en 1868 et qui prévoit la création d’un système postal uniforme pour l’ensemble du nouveau pays.

Les tarifs postaux sont établis à 3 ¢ par ◊ once pour les lettres, 2 ¢ pour enregistrer une lettre, 6 ¢ pour poster une lettre aux États-Unis 12◊¢ pour la Grande-Bretagne ou Terre-Neuve.

Le 9 juillet 1918, Katherine Stinson devient la première femme à transporter officiellement le courrier par avion lors d’un vol effectué entre Calgary et Edmonton, en Alberta.

Le 3 mars 1919, le premier vol postal international en Amérique du Nord est effectué entre Vancouver en Colombie-Britannique et Seattle dans l’État de Washington.

Le 14 juin, John Alcock et Arthur Whitten-Brown effectuent le premier vol postal transatlantique sans escale à partir de St-Jean Terre-Neuve jusqu’à Clifden en Irlande. Le vol dure 16 heures et 12 minutes.

Aujourd’hui, les lettres ordinaires sont livrées dans les deux jours ouvrables au sein d’une ville, dans les trois jours ouvrables au sein de la province et dans les quatre jours ouvrables à l’échelle nationale.

RCI avec Wikipédia et Poste Canada

