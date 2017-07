Sussy Galvez: « Un problème, c’est une occasion à saisir ». Inspiration et dépassement, au cœur de son parcours

Sussy Galvez, planificatrice financière et représentante en épargne collective chez Desjardins Cabinet de services financiers, espère que son parcours saura inspirer d’autres femmes.

Sussy Galvez est arrivée au Canada en 1993. Elle avait 25 ans avec un d’un diplôme en économie reconnu par le Ministère de l’Immigration.

Son Pérou natal connaissait des jours sombres. Le pays est aux prises avec les rebelles du Sentier lumineux. Bombes, fusillades, enlèvements se succédaient. « Nous ne vivions pas, nous survivions » dit-elle.

Une sœur aînée habite au Canada, la famille au complet choisit de quitter le Pérou, direction Nord.

Avec une expérience d’analyste financière, Sussy Galvez espère trouver du travail dans son domaine.

1993, le Canada est en récession. Sa première expérience lui est venue grâce à des immigrants italiens qui tenaient une fruiterie. Elle s’y retrouve comme caissière, son frère, ingénieur de formation, charge et décharge des camions de livraison.

« Cela me permet d’obtenir ma première expérience de travail au Canada et m’offre l’opportunité d’améliorer mon français et mon expérience dans le service à la clientèle ».