Ariane Bilodeau: des oeuvres colorées, modernes, chatoyantes

Ariane Bilodeau, c’est un rayon de soleil.

Depuis toujours, cette jeune trentenaire est attirée par la toile, celle sur laquelle on pose des couleurs, des mouvements, des passions, des bonheurs.

Du fusain à l’huile et de l’acrylique à l’aquarelle elle s’amuse avec divers supports et parsème le tout de paillettes scintillantes.

Après avoir étudié pendant quelques années la peinture de fleurs et d’arbres, elle s’intéresse désormais aux effets de la création sur le mental, à la méditation par les arts. Elle privilégie désormais les œuvres abstraites et paysages urbains. Intégrant des techniques et idées habituellement vues dans les mandalas et dans la technique du Zentangle,

Ce qui n’avait été qu’un simple test finit par devenir son style propre : un style coloré, dynamique, moderne et très souvent chatoyant.

Ariane Bilodeau parle de ses coups de cœur et de son art au micro de Raymond Desmarteau.