Record de 10 millions de passagers cet été à l’aéroport Pearson de Toronto

Alors que le Canada célèbre son 150e anniversaire, l’aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand au Canada, prévoit connaître son été le plus achalandé de l’histoire, en accueillant près de 10 millions de passagers.

Pour les seuls mois de juillet et août, l’aéroport de la Ville-Reine devrait recevoir plus de 150 000 passagers par jour.

La direction de l’aéroport Pearson signale du même coup que l’amélioration des processus de traitement des passagers se poursuit cette année, notamment avec 16 nouvelles chutes à bagages automatisées, et 65 bornes de contrôle frontalier supplémentaires.

Le saviez-vous?

Avec plus de 44 millions de passagers en 2016, Pearson est le deuxième aéroport international en importance en Amérique du Nord au chapitre de l’achalandage. Des passagers à l’aéroport Pearson de Toronto. © La Presse canadienne/Aaron Vincent Elkaim

Avantages économiques pour la région et le Canada

L’aéroport Pearson se positionne comme l’un des 40 aéroports les plus achalandés dans le monde. Il est l’un des quatre points d’entrée aux États-Unis les plus importants en Amérique du Nord, avec 5,6 millions de passagers entrant aux États-Unis chaque année.

Les activités menées à l’intérieur et autour de l’aéroport se traduisent par près de 49 000 emplois crées entre 2010 et 2015. Plus de 300 0000 emplois dépendent directement de l’aéroport dans la région, et 300 000 emplois situés dans la grande région de Toronto. Cet aéroport offre aussi 35,4 milliards de dollars de contribution au PIB national.

Ces chiffres font de cet aéroport la deuxième zone d’emploi la plus importante du Canada.

Découvrez:

75 ans d’aviation sur fond de presque 150 ans d’histoire nationale

RCI avec La Presse canadienne

