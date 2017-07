Affaire Raïf Badawi: l’ambassadeur saoudien demande au Canada de «se mêler de ses affaires»

17 juin 2012, le blogueur Raïf Badawi, dont la famille est réfugiée à Sherbrooke, était emprisonné en Arabie saoudite, où, depuis, il purge une peine de dix ans de prison pour cause de « délit d’opinion » accompagnée d’une condamnation à recevoir 1 000 coups de fouet. Raïf Badawi en a reçu 50 en janvier 2015, mais les autres séances, sur un rythme hebdomadaire, avaient été suspendues, après une vague de protestations dans le monde.

Son épouse et ses trois enfants continuent de faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il intervienne auprès du gouvernement saoudien.

Dans une vidéo publiée récemment, ils se disent déçus du peu d’empressement montré par le premier ministre Justin Trudeau dans ce dossier.

Rappelons qu’en campagne électorale en 2015, le candidat Justin Trudeau d’alors, devenu depuis premier ministre du Canada, s’était engagé à déployer tous les efforts possibles pour faire libérer M.Badawi.

4 juillet 2017 : message de l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Canada, « Mêlez-vous (poliment) de ce qui vous regarde »!

L’ambassadeur de l’Arabie saoudite au Canada exhorte le gouvernement Trudeau « à respecter les décisions des tribunaux du royaume et à cesser de se mêler du dossier de Raïf Badawi ».

Événement rarissime à l’ambassade d’Arabie saoudite, c’est dans la cadre d’une conférence de presse que Son Excellence Naif Bin Bandir Al-Sudairy a soutenu que le sort du blogueur était entre les mains de la justice saoudienne.

Selon l’ambassadeur, le Canada et son gouvernement doivent « respecter le verdict rendu dans la cause de Raïf Badawi ».

Raïf Badawi est emprisonné depuis cinq ans

Quand des journalistes sur place lui ont demandé si ses propos allaient dans le sens de fortement recommander au Canada de cesser de soulever cet enjeu auprès des autorités saoudiennes, la réponse était on ne peut plus claire : c’est « exactement » cela.

Autre signal de même nature en mars 2015

Naif Bin Bandir Al-Sudairy avait envoyé un signal similaire en mars 2015 dans une lettre adressée aux gouvernements du Canada et du Québec, lleur demandant, fermement, de cesser de s’ingérer dans cette affaire.

Le dossier Badawi

Raïf Badawi a été emprisonné le 17 juin 2012 pour avoir notamment demandé, sur son blogue, une plus grande tolérance envers les non-musulmans et une plus grande ouverture d’esprit.

Il a été condamné à dix ans de prison, 1 000 coups de fouet et 290 000 $ d’amende.

Il a reçu 50 de ces coups de fouet, mais la sentence a depuis été suspendue en raison de son état de santé.

Ensaf Haidar, épouse de Raïf Badawi et leurs trois enfants sont réfugiés à Sherbrooke.

RCI, PC, Amnistie internationale, Avocats sans frontières