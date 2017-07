Début des Jeux des nations autochtones en Alberta, 29 pays y sont représentés.

Les Jeux des nations autochtones – World Indigenous Nations Games – ont été officiellement inaugurés lundi soir à Maskwacis, une communauté crie au sud d’Edmonton, capitale de l’Alberta.

« What is happening here is a very beautiful thing where all the communities are visiting and working together and celebrating their identity. »

29 pays

Des athlètes de 29 pays participeront à cet événement où les sports (soccer, basketball, la crosse et lancer du javelot) côtoieront nombre de rencontres et de cérémonies de partage d’expériences de réconciliation nationale.

« There’s a lot of healing that’s happening in our communities. And most of this work has to come from us as Indigenous people Alexis said. We look after one another, it’s always been like that. For a long time we felt like outsiders have to come heal us, and that’s not true. »

(Trad. : Il y a beaucoup de chemin qui se fait vers la réconciliation, la guérison dans nos communautés. Et l’essentiel de tout ce processus vient de nous, les Autochtones. Nous prenons soin l’un de l’autre, ça a toujours été ainsi. Pendant longtemps, nous avons cru que ceux venus de l’extérieur devaient le faire. C’est faux.)

Chef Tony Alexis de la nation Alexis Nakota Sioux