Deux des six baleines noires seraient mortes d’un traumatisme violent

Des spécialistes des mammifères marins au Canada ont dévoilé lundi les résultats préliminaires très attendus des nécropsies faites sur les carcasses de trois des six baleines noires depuis quelques jours.

Deux des baleines noires de l’Atlantique Nord retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent semblent avoir souffert d’un traumatisme contondant et une troisième aurait été prise au piège dans un filet de pêche.

« Ce que nous avons vu, c’est un empêtrement notable dans des filets de pêche », indique Pierre-Yves Daoust, pathologiste de la faune au collège vétérinaire de l’Atlantique, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le vétérinaire n’écarte pas la possibilité qu’une baleine ait subi une collision avec un bateau.

Pas de rapport final avant deux mois

La Marine Animal Response Society indique qu’une troisième baleine a souffert d’un « enchevêtrement chronique » et que toutes les carcasses étaient dans un stade avancé de décomposition.

Les experts continueront d’analyser les résultats et présenteront un rapport final d’ici les deux prochains mois.

Le groupe souligne que plus de 40 personnes ont participé aux autopsies animales dans le village de Norway, à l’Île-du-Prince-Édouard.

La carcasse d’une baleine noire autopsiée à l’Île-du-Prince-Édouard jeudi, vue des airs. Photo : Marine Animal Response Society

Le saviez-vous?

– La baleine noire de l’Atlantique Nord, qui est aussi connue sous le nom de baleine franche de l’Atlantique Nord, est une espèce en voie de disparition au Canada. Elle était à la base de toute une industrie. Dès le XIe siècle, les Basques traversaient l’océan pour venir la chasser et récupérer ses fanons et son huile. La baleine a deux caractéristiques qui aidaient les chasseurs : elle nage près des côtes et c’est aussi la seule baleine qui flotte après sa mort.

– Elle est protégée en vertu des lois canadiennes et américaines.

– Il y a environ 500 baleines noires au total dans le monde.