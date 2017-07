Première mondiale: BrailleTab, un code permanent de traduction de tablatures de guitare en Braille

« Ce qui m’allume, c’est de rendre service aux gens, à la population handicapée visuelle dont je fais partie. C’est un secteur où il n’y avait rien. Donc, on partait de zéro. J’aime bâtir. J’aime proposer de solutions. Nous avons plein de projets pour Braille Tab dans le sens où, oui, on offre des tablatures de guitare en Braille mais on veut offrir aussi une zone tutoriel où il y aura aussi des vidéos. »

Tommy Théberge cofondateur de l’école Musique O Max et concepteur de Braille Tab.