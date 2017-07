Justin Trudeau et l’Irlandais Leo Varadkar vantent le libre-échange avant la tenue du G20 avec Trump

À quelques jours d’un sommet du G20 en présence de Donald Trump, le premier ministre canadien Justin Trudeau et son homologue de l’Irlande, Leo Varadkar, ont fait l’éloge de l’accord de libre-échange entre le Canada et les pays de l’Union européenne (UE), mardi, lors de leur conférence de presse conjointe tenue à Dublin.

M. Trudeau a répété que l’Accord économique et commercial global (AECG) avec l’Europe signé cette dernière année va stimuler la croissance économique et créera des emplois des deux côtés de l’Atlantique, au bénéfice de tous les travailleurs. Selon lui, « l’AECG permettra aux entreprises canadiennes et irlandaises de se donner mutuellement un meilleur accès à leurs marchés, a expliqué le premier ministre canadien. Cela permettra de renforcer la croissance économique, le genre de croissance qui avantage tous les citoyens et non uniquement les plus riches. »

De dire le premier ministre canadien : « il y a des possibilités immenses pour des pays comme le Canada et l’Irlande, à un moment où nos alliés principaux et nos partenaires commerciaux que sont les États-Unis et le Royaume-Uni se referment sur eux-mêmes ».

Justin Trudeau a livré un discours devant des finissants universitaires à Édimbourg. Photo : Radio-Canada/Raphaël Bouvier-Auclair

Deux pays aux côtés de nations qui se replient sur elles-mêmes.

Le premier ministre Varadkar a établi une similitude entre son pays et le Canada : ils ont de puissants voisins qui semblent vouloir faire bande à part. Pour le Canada, il s’agit des États-Unis, devenus plus protectionnistes, et dans le cas de l’Irlande, le Royaume-Uni, qui entame son divorce de l’Union européenne.

Les deux dirigeants ont mentionné l’importance d’être inclusif. « Les Canadiens et les Irlandais comprennent qu’il n’est pas suffisant de tolérer nos voisins. Nous devons apprécier les choses qui rendent chacun de nous unique, qu’il s’agisse de notre genre, de la langue que nous parlons à la maison, de notre lieu de culte ou de la personne que nous aimons », a souligné M. Trudeau.

« Il y a des possibilités immenses pour des pays comme le Canada et l’Irlande, à un moment où nos alliés principaux et nos partenaires commerciaux que sont les États-Unis et le Royaume-Uni se referment sur eux-mêmes, ou au moins prennent une autre direction », a souligné le premier ministre canadien. La semaine dernière, Justin Trudeau avait déploré la décision des États-Unis d’imposer des taxes antidumping sur le bois d’oeuvre. Outre le bois, la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada touche des entreprises comme le constructeur aéronautique Bombardier, présent à Belfast, visé par une enquête antidumping réclamée par le groupe américain Boeing.

Léo Varadkar, Justin Trudeau et la reine Elisabeth II © (Associated Press/Canadian Press)

Unis dans le défi de combattre les changements climatiques

Justin Trudeau et Leo Varadkar ont aussi fait part de leurs engagements en faveur de la lutte aux changements climatiques, de la diversité sociale et de l’équilibre des sexes au sein des gouvernements.

M. Varadkar a lancé à la blague qu’il avait reçu de bons conseils de la part de Justin Trudeau pendant leur rencontre, puisqu’il est au pouvoir depuis 18 jours seulement, tandis que son homologue canadien est premier ministre depuis environ 18 mois. J

La prochaine étape du séjour en Europe du premier ministre Trudeau sera une rencontre en Écosse avec la reine Elizabeth II. Il se rendra ensuite en Allemagne pour prendre part au sommet du G20, où l’on s’attend à un bras de fer entre la chancelière allemande, Angela Merkel, et le président américain, Donald Trump, au sujet d’enjeux comme l’isolationnisme et le protectionnisme.

Lisez la suite…

Mission critique à deux faces de Justin Trudeau au sommet du G20 en Europe

RCI avec La Presse canadienne et CBC

En complément

Trudeau to meet Irish PM and the Queen ahead of G20 summit – CBC

Avant de rencontrer la reine, Justin Trudeau s’adresse à des étudiants écossais – Radio-Canada

Poutine parlera à Trump de l’Ukraine et de la Syrie – Radio-Canada