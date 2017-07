Protestations et réclamations concernant le versement de plus de 10 millions du Canada à l’ex-enfant-soldat Omar Khadr

Le scénario non-confirmé du versement de millions de dollars à un homme qui serait à l’origine du décès d’un militaire américain en Afghanistan est contesté dans les milieux politiques canadiens.

Tabitha Speer est la veuve du soldat américain Christopher Speer tué par Omar Khadr en Afghanistan. (Archives 2010) Photo : Associated Press/Colin Perkel

Ce geste est aussi sévèrement dénoncé par la veuve du soldat Christopher Speer, apparemment tué en 2002 par Omar Khadr.

La veuve du soldat tué en Afghanistan veut obtenir l’argent d’Ottawa.

L’avocat de la veuve du soldat américain tué en Afghanistan a indiqué mardi avoir fait une demande pour que toute somme versée par le gouvernement canadien à l’ancien détenu de Guantanamo Bay, Omar Khadr, lui soit remise à elle, ainsi qu’à un autre soldat blessé.

Omar Khadr (à droite) en compagnie de son avocat Dennis Edney. © Jason franson/Canadian Press

Les conservateurs sont en colère

La critique la plus virulente a été livrée hier par le chef du parti conservateur provincial de l’Alberta, Jason Kenney, qui était l’ancien ministre de la Défense sous le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper. « Ce terroriste confessé devrait être en prison pour payer ses crimes, ne pas en tirer profit au détriment des contribuables canadiens », a-t-il dit.

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) s’oppose elle aussi à ce qu’Ottawa remette à M. Khadr ces 10,5 millions de dollars. « Si le gouvernement Trudeau souhaite s’excuser pour des erreurs commises dans le passé, c’est une chose. Mais donner 10,5 millions de dollars, de l’argent des payeurs de taxes, c’est extrêmement offensant », estime Aaron Wudrick, directeur fédéral de la FCC.

La FCC a lancé une pétition en ligne exigeant d’Ottawa qu’il n’aille pas de l’avant avec cette mesure.

Mais plusieurs organisations vouées à la défense des droits des détenus ou des libertés civiles au Canada applaudissent en bloc le principe d’une compensation financière du gouvernement canadien.

Aide-mémoire…

– Khadr, né au Canada, avait 15 ans lorsqu’il a été capturé par des soldats américains après un attentat à la bombe perpétré par un groupe soupçonné d’appartenir à Al-Qaïda en Afghanistan. Cet attentat a entraîné la mort d’un médecin des forces spéciales, le sergent Christopher Speer, et a blessé le sergent Layne Morris, qui a perdu un oeil dans la tragédie.

– Khadr, soupçonné d’avoir lancé la grenade qui a tué Speer, a été emmené à Guantanamo. Il y a été torturé, battu et finalement accusé de crimes de guerre par une commission militaire.

– En 2010, M. Khadr a accepté de plaider coupable à cinq accusations, afin de pouvoir quitter Guantanamo et revenir au Canada.

– Le gouvernement canadien n’est jamais intervenu pour faire valoir ses droits en vertu des conventions internationales sur les enfants soldats, une erreur selon un jugement récent de la Cour suprême du Canada.

Protestations américaines

Layne Morris – La Presse canadienne

Un avocat travaillant pour l’ancien sergent Layne Morris et pour la veuve de Christopher Speer a déclaré qu’il se battra pour s’assurer que toute compensation accordée à Omar Khadr par le gouvernement canadien ira en lieux et place à Morris et à la famille de Speer.

« Nous allons procéder à cette demande et essayer de faire en sorte que s’il obtient de l’argent, il ira à la veuve de Speer et à Layne Morris pour la perte d’un oeil » , a déclaré Winder à l’Associated Press.

La veuve de Christopher Speer et Layne Morris ont tous deux intenté un procès contre Khadr en 2014 et un juge américain leur a accordé en 2015 des dommages-intérêts de 134 millions de dollars. Ils attendent toujours cette compensation.

Omar Khadr en 2003 (Archives)

RCI avec les informations de CBC, de l’Associated Press et de Radio-Canada et la contribution de Philippe-Vincent Foisy, Patrick Masbourian, Guillaume Dumas, Sébastien Bovet de Radio-Canada

En complément

Ottawa versera 10 millions de dollars à l’ex-enfant-soldat Omar Khadr – Radio-Canada

Omar Khadr : « Je suis une bonne personne » – Radio-Canada

La longue bataille de l’avocat d’Omar Khadr – Radio-Canada