Septième édition annuelle du festival culturel Adäka à Whitehorse au Yukon

C’est vendredi à Whitehorse que s’amorce la septième édition annuelle de l’Adäka Cultural Festival du Yukon, où seront présents quelques dizaines d’artistes visuels, artisans, musiciens, chanteurs et danseurs pour sept journées de festivités.

Festival Adäka de Whitehorse, Yukon © http://www.adakafestival.ca/

«Everything from birch bark baskets, to stained glass, carving, raven’s tail weaving. » (Trad. : On y verra de tout, de la vannerie en écorce de bouleau au verre teinté, de la sculpture au tissage de la technique dite de queue de corbeau.) Charlene Alexander, directrice du festival

Une soixantaine d’artistes visuels, membres du centre culturel Kwanlin Dün de Whitehorse, offriront des présentations et des ateliers tout au cours de la semaine.

150e anniversaire du Canada

En cette année du 150e du Canada, quatre artistes yukonais ont reçu le mandat de concevoir et de créer des embarcations traditionnelles, soit un canot creusé et sculpté dans un tronc d’arbre, un kayak recouvert de peaux, une embarcation recouverte de peaux d’orignal (élan d’Amérique) et un canot d’écorce de bouleau.

Ces quatre embarcations seront mises à l’eau à la dernière journée du festival.

Origine du nom de ce festival

Adäka veut dire « entrer dans la lumière », « être au grand jour », en langue Tuchonis.

Les Tuchonis forment une des Premières Nations du nord-ouest du Canada. Ils sont 7200 au Yukon, formant ainsi l’une des nations autochtones les plus importantes de ce territoire.

Style de tissage dit de la queue de corbeau

