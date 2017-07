Colombie-Britannique: une rencontre malencontreuse entre épaulards et nageurs évitée de justesse

Le parc Whytecliff se trouve tout près de la baie de Horseshoe près de la ville de West Vancouver. Endroit idyllique pour la promenade, le farniente et le soleil, on trouve dans ses eaux plus de deux cents espèces marines.

Le parc Whytecliff est l’un des premiers secteurs classés comme zones protégées au Canada. En été, il n’est pas rare d’y voir des otaries qui se prélassent sur la plage.

Attention aux épaulards

Deux baigneurs ont eu la frousse de leur vie le week-end dernier alors qu’ils nageaient près de la rive d’une section rocheuse du parc.

Trois épaulards – aussi appelés orques – les avaient repérés semble-t-il et nageaient plutôt rapidement en leur direction.

Le photographe vancouvérois Robin Leveille a tourné ces images où l’on voit notamment un des mammifères marins frôler la rive quelques secondes à peine après que les deux nageurs non identifiés s’étaient extirpés de l’eau.

L’épaulard, un mammifère marin gros et carnivore

Les mâles mesurent entre 6 et 9 m de long (le spécimen le plus grand jamais vu mesurait 9,74 m) et pèsent entre 5 et 8,5 tonnes (le plus lourd spécimen pesait 11 tonnes) ; les femelles sont plus petites, mesurant entre 6 et 7 mètres pour une masse située entre 3 et 4 tonnes (le maximum connu pour une femelle est de 7,5 tonnes). À la naissance, le nouveau-né pèse environ 150 à 220 kg et mesure entre 2 et 2,70 m de long. À la différence de la plupart des dauphins, la nageoire caudale d’un épaulard est large et arrondie (elle peut mesurer plus de 2,40 m d’envergure).

Soyez prévenus, le langage est cru dans cette vidéo.

A whale of a good time here at Whytecliff Park today. A post shared by Robin Léveillé (@robin_leveille) on Jul 2, 2017 at 3:58pm PDT

