LNH Edmonton: Connor McDavid signe pour 100 millions $ avec les Oilers

Le joueur de hockey canadien Connor McDavid a signé un contrat de 8 ans d’une valeur de 100 millions de dollars avec le club de hockey d’Edmonton.

Repêché au premier rang par les Oilers en 2015, McDavid touchera 12,5 millions de dollars chaque saison à partir de 2018-2019.

Ce salaire constituerait le montant le plus élevé octroyé à un joueur de la Ligue nationale de hockey annuellement.

Le capitaine des Oilers a affirmé en conférence de presse hier qu’il voulait s’impliquer à long terme avec cette équipe qui a connu des jours de gloire avec Wayne Gretzky dans les années 80 :

« Je suis tellement heureux d’avoir la chance de porter l’uniforme des Oilers pour les neuf prochaines saisons et de jouer avec certains des gars que je respecte le plus au monde (…) J’ai très hâte au camp. » Connor McDavid

Le directeur général des Oilers d’Edmonton, Peter Chiarelli :

« Ç’aurait facilement pu être bien plus élevé, et beaucoup plus court comme entente ».