Sommet du G20 en Allemagne : un sommet des plus conflictuels de ces dernières années. Qu’en sera-t-il du Canada?

Les dirigeants du G20 se rencontrent à compter de vendredi à Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, pour deux journées d’un sommet dont le thème est « Formons un monde interconnecté ».

Au cœur des sujets abordés, il sera question entre autres d’économie, de finance, du climat et de politique de développement.

Climat

Le président américain Donald Trump est arrivé à Hambourg pour ce qui s’annonce comme un des sommets du G20 des plus conflictuels de ces dernières années.

Le fossé s’est en effet creusé ces derniers mois entre les États-Unis et l’Union européenne sous l’effet de la politique protectionniste « America First », et de la sortie avec fracas du président Trump de l’Accord de Paris sur le climat le 1er juin.

« Nous allons lutter pour que les changements climatiques et l’Accord de Paris demeurent au cœur de nos préoccupations et de notre communiqué. » Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Flux migratoires

La migration et les flux de réfugiés, ainsi que la lutte contre le terrorisme, figurent parmi les autres questions essentielles d’importance mondiale à l’ordre du jour du sommet.

Quel serait le rôle du G20 pour que l’économie mondiale soit au service de tous?

Quels sont les avantages économiques liés à l’action pour le climat et les possibilités qu’offre la révolution numérique?

Peut-on parler de partage de responsabilité à l’égard des réfugiés et des migrants, et de la mise en place d’un partenariat avec l’Afrique pour encourager les investissements, la croissance et l’emploi?

Et à quoi peut-on s’attendre de Justin Trudeau à ce sommet?

Raymond Desmarteau en discute avec Frédéric Mérand, professeur de science politique et directeur du Centre d’études et de recherches internationales (CERIUM) de l’Université de Montréal.

Le G20

Le G20 réunit 19 pays et l’Union européenne. Les membres du G20 représentent plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) de la planète et près des deux tiers de la population mondiale.

Le sommet du G20 a été établi en 2008 sur fond de crise financière mondiale en vue de renforcer la coopération économique internationale. Depuis lors, les membres du G20 se réunissent chaque année pour examiner un large éventail de questions liées à la coopération économique et financière.