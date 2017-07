Une aide internationale canadienne coulée dans le bronze au Burkina Faso

La globe-trotteuse québécoise Danielle Tremblay part périodiquement en mission quelque part dans le monde pour des mandats de quelques semaines ou de quelques jours au service d’ONG canadiennes.

Appareil photo et carnet de bord en bandoulière, elle a effectué récemment une mission commerciale au Burkina Faso dans le but d’aider un spécialiste de la sculpture du bronze mondialement connu.

Ce dernier courbait sous le poids des commandes internationales et des attentes de son gouvernement incompétent. En plus, les travailleurs du bronze au Burkina Faso font face à des températures torrides lorsqu’ils confectionnent leurs célèbres statues dans le four où fond le cuivre.

C’était son quatrième mandat au Burkina Faso, sa terre africaine préférée qu’elle décrit comme étant le pays des gens intègres.

Journal d’une Canadienne en mission au Burkina Faso – 9:33



