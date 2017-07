Aider Walgwan : un centre crucial pour les jeunes des Premières Nations !

Walgwan est un centre qui vient en aide aux jeunes des Premières Nations aux prises avec la toxicomanie et autres problèmes d’alcool. En cette ère de réconciliation, le centre lance un cri du cœur pour solliciter l’aide qui lui permettra de renforcer ses équipements pour pouvoir remplir efficacement ses missions.

20 ans de services soulignés.

Le centre Walgwan est un objet de fierté pour la communauté Mi’gmaq de Gesgapegiag, sur la côte gaspésienne.

À la veille de l’anniversaire de sa fondation, ses 20 ans de services essentiels à la population des Premières Nations et des Inuits sont largement soulignés.

Membre de l’organisation nationale Youth Solvent Addiction Committee (YSAC), le Centre s’affaire à guider les jeunes dans la transition vers une vie saine, en leur offrant des soins personnalisés axés sur une approche holistique et culturelle. L’équipe du Centre Walgwan prend soin des quatre aspects de l’être humain, soit le physique, le mental, l’émotionnel et le spirituel.

Ne pas s’endormir sur ses lauriers

Dans un contexte marqué par une dépendance de plus en accrue des jeunes des Premières Nations et Inuits à la drogue et autres toxicomanies, la tâche est immense pour ce centre qui doit œuvrer dans des conditions difficiles, avec des ressources de plus en plus réduites.

Avec seulement une douzaine de lits, le Centre de traitement Walgwan ne peut répondre qu’à une infime partie des besoins de la population autochtone; la toxicomanie représentant un enjeu alarmant qui touche plusieurs communautés du Québec.

Un nouveau plan d’action stratégique 2017-2022 est en perspective au centre sous le thème : « Get together, Journey together, grow together. ».

Un plan d’action qui se veut conciliant, car il tient compte des valeurs culturelles chères à ces peuples.

« Dans le contexte actuel de réconciliation, il est important pour nous d’être un chef de file dans notre domaine. Nous souhaitons inspirer les gouvernements, les organismes publics et les communautés afin qu’ils poursuivent avec nous le travail réalisé au quotidien pour venir en aide aux jeunes. La santé physique et mentale des jeunes autochtones est essentielle au mieux-être des communautés et représente une richesse pour notre avenir », a déclaré la présidente du conseil d’administration, Jacqueline Kistabish.