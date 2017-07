Fin des attentes interminables aux douanes de l’aéroport international de Montréal?

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) promet que les voyageurs arrivant au Canada n’auront plus à attendre aussi longtemps aux douanes canadiennes à l’aéroport Montréal-Trudeau. Elle a dévoilé jeudi, de concert avec l’agence Aéroports de Montréal (ADM), un ensemble de mesures visant à améliorer le temps de passage.

On met sur pied ainsi un nouveau centre de correspondances, une mesure qualifiée de « déterminante » par ADM et l’ASFC. L’objectif est de séparer le plus tôt possible les voyageurs en correspondance des autres qui terminent leur voyage à Montréal et qui doivent franchir la frontière. Le nouveau centre permettra aux voyageurs transitant par Montréal vers d’autres destinations d’être dédouanés dans un secteur dédié aux correspondances.

Des bornes et guérites supplémentaires ont par ailleurs été mises en service depuis l’été dernier dans le hall des arrivées internationales, souligne-t-on. Du personnel supplémentaire assiste les voyageurs durant les heures de forte affluence.

Les passagers seront mieux informés à leurs arrivées

L’aéroport de Montréal se dote d’un nouveau système d’affichage de temps d’attente, de sorte que les voyageurs aux arrivées internationales peuvent voir dans le corridor des arrivées, sur des panneaux d’affichage électroniques, le temps d’attente estimé pour atteindre le contrôle primaire de l’AFSC.

Le temps d’attente sera également affiché dans l’aire de sortie publique des arrivées internationales et sur le site Web d’ADM.

Aéroport Montréal-Trudeau

D’autres nouveautés à venir

De nouvelles bornes automatisées « plus performantes » remplaceront également les bornes existantes au cours de l’automne 2017.

Ces bornes permettront à tous les voyageurs de faire vérifier leurs documents de voyage, de remplir une déclaration à l’écran et de confirmer leur identité au moyen de la reconnaissance faciale.

Le vice-président, Exploitation, infrastructures aéroportuaires et développement aérien chez ADM, Pierre-Paul Pharand, a déclaré qu’ADM a commencé à travailler conjointement avec l’ASFC dès l’automne dernier afin d’être prête pour la saison estivale 2017.

« Depuis 2012, la société a investi 12 millions, dont 6 millions pour la saison estivale, et nous poursuivrons nos efforts avec les prochaines phases d’amélioration », a-t-il indiqué.

