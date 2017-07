G20: Justin Trudeau est applaudi comme une vedette de rock par les manifestants à Hambourg en Allemagne

Alors que des affrontements éclataient jeudi soir entre plusieurs milliers de manifestants anti-G20 et la police à Hambourg en Allemagne, non loin de là, l’ambiance était à la fête dans un aréna où plus de 12 000 activistes présents au Global Citizen Festival ont salué le premier ministre avec des acclamations rauques normalement entendues lors de concerts de rock.

Justin Trudeau, avec sa femme Sophie Gregoire Trudeau, a présenté le groupe Coldplay et a parlé de la politique canadienne de développement international féministe, qui, selon lui, met les femmes et les filles au cœur des efforts d’aide du Canada.

« C’est l’un des messages que je vais apporter avec moi au Sommet des leaders du G20 ce week-end, et j’espère que vous allez aider à partager ce message aussi », a-t-il déclaré.

Le premier ministre du Canada s’est ensuite exprimé sur la nécessité d’éradiquer dans le monde les maladies comme la polio. Au cours du concert, les simples mentions de Trump ou du président russe Vladimir Poutine ont soulevé des cris d’horreur de la foule.

Trump, Merkel et Justin Trudeau

La lune de miel à l’international du premier ministre Justin Trudeau sera mise à l’épreuve au cours de ce sommet du G20, alors qu’il se trouve au coeur de tensions dans l’enceinte du sommet.

Ce sera aussi pour lui l’occasion de servir d’intermédiaire entre l’Europe et les États-Unis, aux points de vue très divergents, depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Sur Twitter, le week-end dernier, le président américain a souligné l’amitié particulière qui le lie au premier ministre canadien, parlant de lui comme son nouvel ami. Il semble que Trump prête attention aux opinions de Justin Trudeau, ce qui pourrait être utile dans le contexte des négociations et des pourparlers du G20.

Cela le placerait dans une situation particulière, souligne Colin Robertson, un ancien diplomate canadien. « Le reste du monde a été impressionné par la façon dont Justin Trudeau a géré M. Trump », a-t-il analysé.

Le premier ministre canadien est déjà au travail

Le G20 se met véritablement en branle vendredi, mais des rencontres bilatérales se tenaient déjà jeudi soir.

M. Trudeau a eu des rencontres hier avec la première ministre norvégienne, Erna Solberg, le président de l’Argentine, Mauricio Macri, et le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim.

Jim Yong Kim, qui semblait plutôt amical envers Justin Trudeau, avait amené ses fils pour la rencontre et a fait l’éloge du premier ministre du Canada.

Les Canadiens sont «si chanceux» d’avoir M. Trudeau, a affirmé le président de la Banque mondiale, parlant de lui comme d’un rassembleur.

Les rencontres à surveiller

Trump rencontre le Président de la Corée du Sud, Moon Jae-In, et le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, au sommet des leaders du G20 à Hambourg, en Allemagne, jeudi. (Carlos Barria / Reuters)

Donald Trump, Justin Trudeau, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont tous eu l’occasion de se rencontrer au Sommet du G7, il y a un peu plus d’un mois.

À Hambourg, d’autres leaders seront autour de la table.

Parmi eux, le président russe Vladimir Poutine avec lequel Trump doit s’entretenir vendredi. Ce sera la première fois que les deux hommes se rencontrent. Le tout, dans le contexte d’allégations à propos d’une ingérence russe pendant les élections présidentielles de novembre 2016 aux États-Unis.

Le président turc Recep Tayipp Erdogan sera aussi présent. En mars, la relation entre Ankara et Berlin a connu un épisode tendu. L’Allemagne avait annulé la tenue de rassemblements sur son territoire en faveur d’une réforme constitutionnelle proposée par le président turc. Ce dernier avait répliqué que ces pratiques ne différaient « en rien de celle de la période nazie ».

Le dossier nord-coréen pourrait aussi être abordé, notamment en présence de Donald Trump et du président chinois Xi Jinping.

