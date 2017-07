Cy: une musique d’astheure et d’autrefois

Ce sont quatre jeunes Acadiens passionnés de mélodies, d’harmonies vocales, d’histoires à raconter et de joie de vivre.

Trois sont de la baie Sainte-Marie dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et un de Moncton au Nouveau-Brunswick.

Cette mise en commun de leurs passions se traduit par la musique qu’ils nous proposent depuis à peine quatre ans.

Cy – le joyeux noceur

Cy, tel est le nom du groupe.

Cy, c’est un diminutif, un surnom, celui d’un certain Célestin, boute-en-train notoire de la baie Sainte-Marie, fêtard dont la réputation dépassait les frontières de la baie – aussi diminutif, cette fois de baie Sainte-Marie, vous l’aviez compris, bien sûr – ne manquant pas une danse ou encore un jupon à trousser « avec infinies gentillesses et finauderies. »

Donc, depuis septembre 2013, les membres de Cy, Jacques Blinn, Jacques Boudreau, Guyaume Boulianne et Éric Dow, peaufinent leurs chansons, précisent leurs harmonies vocales et « voyagent leur musique d’astheure et d’autrefois » un peu partout au Canada et même en France.

Avec trois guitares et quatre voix, ce groupe néo-écossais établi à Moncton vous invite au voyage, la brume sur l’échine et la mer dans les souliers.

Raymond Desmarteau nos propose cette rencontre avec Éric Dow, voix principale du quatuor Cy.

Écoutez

En prime :

Le groupe Cy interprète le chant national acadien qui a été choisi à Miscouche, Île-du-Prince-Édouard, en 1884, lors de la deuxième Convention nationale des Acadiens. Tourné en 2015 lors de la Semaine acadienne à Courseulles-sur-Mer en France.

Écoutez comme c’est beau.