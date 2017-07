Colombie-Britannique : ça brûle toujours et la population est sur un pied d’alerte!

Les milliers de résidents de la Colombie-Britannique ne savent plus à quel saint se vouer, en raison des feux de forêt dans cette province canadienne située sur la côte pacifique.

Des personnes chassées de leur communauté ont besoin d’aide

À cause de la violence des feux, certaines personnes ont été obligées de fuir leur maison pour se mettre à l’abri.

La Croix-Rouge redoute une situation d’urgence humanitaire avec l’aggravation de la situation. Cela entraînera de nouveaux besoins pour les personnes déplacées. Elles devront se nourrir, se loger et avoir accès aux produits de première nécessité et aux médicaments.

« Des milliers de personnes ont déjà évacué leur domicile en raison des feux de forêt en Colombie-Britannique et la situation pourrait encore s’aggraver pour d’autres résidents de la province. Alors que les feux continuent de faire rage, nous encourageons fortement toutes les personnes évacuées à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne afin que nous puissions leur fournir de l’aide immédiate ainsi qu’un appui essentiel au cours des jours, des semaines et des mois à venir. » – Kimberley Nemrava, vice-présidente, Colombie-Britannique et Yukon, Croix-Rouge canadienne.

La province vole au secours des sinistrés

Les semaines et les mois à venir ne seront pas de tout repos pour les populations touchées par les feux de forêt, ainsi que les communautés avoisinantes qui vivent dans l’inquiétude de tout perdre à cause de l’incendie qui ne s’essouffle pas.

Le gouvernement de Colombie-Britannique a promis une aide de 100 millions de dollars aux sinistrés.

La Croix-Rouge invite les familles et personnes ayant quitté leur communauté à s’inscrire pour une évacuation coordonnée de lieux touchés.

L’adresse pour s’inscrire : www.redcross.ca/gethelp ou par téléphone en composant le 1 800 863-6582.

À noter au sujet de ces feux : L’état d’urgence a été déclaré par les autorités en Colombie-Britannique; 10 000 personnes ont été évacuées; Williams Lake, la plus grande ville de la région des Cariboo, est l’un des secteurs les plus durement frappés par les incendies; 12 des foyers d’incendie inquiètent particulièrement les autorités parce qu’ils brûlent sur une bande avoisinant les 500 km dans le centre de la province. Selon les experts, l’été dans cette province s’annonce difficile, les feux surgissant très souvent à des endroits peuplés; Le fédéral a mobilisé des moyens pour venir en aide à la province et des renforts y sont attendus pour tenter de maîtriser les feux; Depuis le 1er avril, ce sont 552 feux qui ont éclaté dans la province. Pour l’instant, près de la moitié ont repris de l’activité. La Colombie-Britannique est confrontée aux feux de forêt, tout comme la Californie aux États-Unis, qui est en proie à 14 importants feux, alors qu’elle se remet péniblement de cinq années de sécheresse.

RCI avec la Croix-Rouge, La Presse canadienne, Radio-Canada et CBC

