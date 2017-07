Début des Jeux de la francophonie canadienne à Moncton et à Dieppe au Nouveau-Brunswick

La septième édition des Jeux de la francophonie canadienne débutera mardi dans les villes de Moncton et de Dieppe, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, et prendra fin le samedi 15 juillet.

Toutes les compétitions se dérouleront sur le campus de l’Université de Moncton.

Plus de 1200 jeunes et accompagnateurs francophones, provenant des 10 provinces et des 3 territoires du pays, participeront à cet événement.

La francophonie canadienne © http://jeuxfc.ca/

Des Jeux et des spectacles

Les Jeux de la francophonie canadienne, comme leurs grands frères, les Jeux de la Francophonie, ne regroupent pas que des compétitions sportives. On y retrouve aussi plusieurs éléments culturels, notamment des concerts et des spectacles.

Volet culturel

Au programme, du théâtre – un art en démonstration dans l’édition 2017 des Jeux de la francophonie canadienne – des arts visuels, de l’improvisation et de la musique.

Volet leadership

Ces jeunes d’aujourd’hui seront les leaders de demain. En ce sens, il sera aussi question de leadership, des métiers des médias et d’art oratoire.

Volet sport

Et, bien évidemment, le dépassement de soi se fait aussi par les sports. Les diverses disciplines en athlétisme côtoieront le badminton, le basketball, le soccer (foot), le frisbee ultime et le volleyball.

Le médaillé olympique de plongeon Alexandre Despatie sera la vedette de la Soirée des champions à Dieppe jeudi.

L’organisation des Jeux de la francophonie canadienne 2020 a été octroyée à Victoria en Colombie-Britannique.

L’origine des Jeux de la Francophonie

L’idée de ces Jeux de la Francophonie a germé lors du sommet des pays francophones de 1987 à Québec. Les délégués à ce sommet ont envisagé l’organisation d’un événement rapprochant les pays francophones tout en leur assurant une vitrine internationale. Ces Jeux se veulent non seulement un instrument pour promouvoir le sport, mais aussi l’occasion de faire connaître sur la scène internationale le patrimoine de chaque nation. Au volet sportif se greffent des concours artistiques.

Tous les pays de la Francophonie sont admissibles à cette rencontre célébrée tous les quatre ans. La délégation canadienne comprend trois composantes: des équipes distinctes du Canada, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ça fait ainsi ressortir l’apport particulier de ces deux provinces à la culture francophone mondiale.

Casablanca, au Maroc, a organisé la première édition de ces Jeux en 1989. La réalisation de la manifestation suivante a été accordée à la France qui ne l’a présentée que cinq ans plus tard à Paris et dans ses environs. Respectant l’alternance entre un pays du Nord et un pays du Sud, les troisièmes Jeux se sont déroulés, en 1997, à Antananarivo à Madagascar.

Ces Jeux sont régis par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF).

La 8e édition se tiendra du 21 au 30 juillet 2017, en Côte d’Ivoire, à Abidjan.

Le dossier de nos collègues de Radio-Canada en Acadie

Jeux de la francophonie canadienne, Moncton et Dieppe au Nouveau-Briunswick © http://jeuxfc.ca/

