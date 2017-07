G20 en Allemagne : qu’a pu glaner Justin Trudeau à ce sommet?

Le Canada fait partie des pays qui ont pris des engagements importants au sommet du G20, à Hambourg, en Allemagne. Ça représente un gain substantiel sur les plans diplomatique et politique. L’essentiel de ces engagements est consacré à la promotion de l’entrepreneuriat féminin, à l’aide internationale, à la lutte contre le terrorisme et contre les changements climatiques.

« Faire avancer l’égalité des sexes »

Justin Trudeau s’est positionné en défenseur des droits de la femme en plaidant pour que la question de l’égalité entre les sexes connaisse de réelles avancées dans le monde.

C’est grâce à cela qu’il est possible de « bâtir un monde plus pacifique, plus inclusif et plus propre ».

Un objectif qui ne peut être atteint sans le renforcement du pouvoir des femmes et des filles, mais aussi sans l’aide aux plus pauvres et aux plus vulnérables, conformément aux exigences du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Le premier ministre Trudeau met ainsi en lumière les efforts déployés par le Canada lors du lancement de sa politique d’aide internationale féministe.

En plus de l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, pour laquelle le Canada a annoncé une contribution de 20 millions de dollars, les leaders du G20 ont aussi convenu de constituer un groupe de travail des femmes d’affaires. Ce groupe de travail réunira des femmes d’affaires éminentes de pays du G20 pour qu’elles envisagent des moyens d’accroître la participation des femmes à l’économie et de soutenir des entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes dans les pays développés et ceux en développement.

Éradiquer le terrorisme et préserver l’environnement

Au-delà de chercher à bâtir une économie ouverte et progressiste, les dirigeants du G20 ont pris l’engagement ferme de renforcer la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, ils mettront en application certaines des mesures convenues :

l’élimination des principales sources de financement des terroristes;

l’inaccessibilité à Internet comme outil au service des activités terroristes;

la collaboration mondiale pour une réponse coordonnée contre la radicalisation.

D’un autre côté, malgré les divergences avec les États-Unis, le Canada s’est inscrit du côté des pays qui font de la lutte contre les changements climatiques un enjeu important.

C’est ainsi que le premier ministre Justin Trudeau a mis l’accent sur l’importance d’agir pour contrer ces changements et de bâtir des économies axées sur la croissance propre et profitable pour tous.

« Les gens nous ont demandé de travailler ensemble en vue de rendre nos sociétés plus justes et plus sûres. Lors de ce sommet du G20, nous avons renouvelé notre engagement à cet égard. Alors que notre planète devient de plus en plus interconnectée, nous devons encourager une croissance économique forte et durable dont tout le monde peut profiter. Nous devons assumer nos responsabilités sur les plans social et environnemental, créer des emplois et des opportunités pour tous, et bâtir un avenir plus sain et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. » – Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Autres contributions internationales du Canada : S outient à l’initiative allemande #eskills4girls : investissement de 15,8 millions de dollars pour cinq projets qui visent à : améliorer les moyens de subsistance habilités par la technologie numérique dans les communautés marginalisées en Égypte; préparer des jeunes en Haïti à des emplois dans le domaine numérique; éliminer les mariages d’enfants, précoces et forcés par l’accès à l’éducation et à la formation des filles et des femmes dans certains pays du Commonwealth; augmenter les compétences en mathématiques pour favoriser l’employabilité par l’entremise de l’African Institute for Mathematical Sciences Skills; développer la capacité d’enseignement dans les camps de réfugiés de Dadaab, au Kenya , en élargissant l’accès aux études supérieures.

outient à l’initiative allemande #eskills4girls : investissement de 15,8 millions de dollars pour cinq projets qui visent à : Contribution de 4 millions de dollars à la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, en vue de la mise au point de nouveaux vaccins, dans le but de lutter contre les épidémies de maladies infectieuses.

Investissement prévu de 7,5 millions de dollars au Ghana pour réduire la pauvreté dans le cadre du projet de mobilisation de recettes intérieures.

