Sultan Industrial Road dans le nord de l’Ontario: 115 km d’absolument rien!

C’est un long ruban routier de 115 kilomètres de gravier et de poussière qui s’étire entre les épinettes noires, les mouches à chevreuil et les brûlots du Nord ontarien entre la ligne de partage des eaux le long de l’autoroute 144 et la petite communauté de Sultan (pop 49).

Bienvenue sur le chemin industriel Sultan, un chemin forestier où roulent des camions transportant les billots des zones de coupe vers les scieries et où les voyageurs pressés espèrent enlever une trentaine de minutes de leurs transhumances est-ouest ou l’inverse entre Sudbury et Wawa.

Des requêtes répétées

Depuis plusieurs années, nombre de maires du nord de l’Ontario ont présenté requêtes, pétitions et autres documents au ministère de la Voirie provincial pour que Sultan Industrial Road deviennent une autoroute provinciale, ou, à tout le moins, une route balisée, asphaltée, marquée, sécurisée quoi.

L’Ontario investit 300 000 dollars annuellement dans son entretien, une somme versée à la forestière Eacom Timber Corporation qui ajoute 500 000 dollars.

La route est un lien vital pour alimenter les scieries en matière première, le bois..

Pour ceux qui empruntent le Sultan Industrial Road, la route est considérée comme étant le raccourci par excellence du nord de l’Ontario.

