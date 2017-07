Jimmy Carter et sa femme contribuent à bâtir 150 maisons pour souligner le 150e anniversaire du Canada!

L’ancien président américain, Jimmy Carter, et sa femme, Rosalynn, prendront personnellement part aux travaux, dans le cadre du projet qui porte leur nom, et qui vise à construire 150 maisons, pour soulager les familles les plus démunies, dans le but de souligner le 150e anniversaire du Canada

34e projet de construction Jimmy et Rosalynn

Les futurs propriétaires seront principalement à Edmonton, en Alberta et à Winnipeg, au Manitoba.

Les promoteurs, dans le cadre de ce 34e projet de construction du nom de Jimmy Carter, l’ancien président des États-Unis, et de sa femme, Rosalynn Carter, mentionnent que les petites communautés du Canada ne seront pas oubliées, d’autres projets devant y être réalisés en temps opportun.

La première journée de construction a été lancée le 10 juillet et les travaux prévoient 75 maisons à Edmonton et Fort Saskatchewan, 25 à Winnipeg et 50 maisons dans les territoires et les autres provinces du pays.

« Rosalynn et moi sommes très heureux de permettre le rassemblement de bénévoles qui participent aux travaux de construction aux côtés des familles dans le cadre du projet de construction Carter de cette année. L’accessibilité aux logements est à un creux historique au Canada. Nous sommes de fiers supporteurs d’Habitat pour l’humanité et nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui se joignent à nous dans nos efforts visant à offrir des logements abordables à des familles de partout au pays. » – Jimmy Carter, ancien président des États-Unis.

Accès à l’immobilier : tout un défi!

Avoir accès à un logement abordable est de plus en plus difficile pour plusieurs Canadiennes et plusieurs Canadiens, 91 pour cent d’entre eux déclarant que le prix élevé des logements étant le plus grand obstacle à l’accès à une propriété, selon un récent sondage effectué par PSB pour le compte d’Habitat pour l’humanité. De plus, 1 foyer canadien sur 7 (y compris 735 000 enfants) a un urgent besoin de logement, selon les données tirées de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, ce qui signifie que trop de familles n’ont pas accès à un endroit sécuritaire, décent et abordable où elles se sentent chez elles.

Des manifestants réclament du logement pour tous à Vancouver © Radio-Canada

« Les maisons que nous construisons au Canada apporteront la stabilité dont ont crucialement besoin tant de familles. Nous sommes très heureux d’accueillir le président Carter et sa femme au Canada et de voir que tant de communautés à travers le pays se rassemblent au cours de cette semaine visant à aider à favoriser l’autonomie des familles grâce aux logements abordables. » – » Mark Rodgers, président directeur général d’Habitat pour l’humanité Canada

De nombreux bénévoles, artistes de renom, donateurs, partenaires communautaires et commanditaires accompagnent l’ancien président et sa femme dans leur initiative qui se concrétise sous l’égide de l’organisme Habitat pour l’humanité.

À noter : L’implication de Jimmy Carter et sa femme dans le projet Habitat pour l’humanité a permis, depuis 1984 de mobiliser plus de 100 000 bénévoles à travers le monde, de bâtir, de rénover et de réparer plus de 4 000 logements Habitat pour l’humanité est un organisme chrétien qui existe depuis 41 ans et qui agit, dans des œuvres caritatives, auprès de 1300 communautés aux États-Unis et dans plus de 70 pays dans le monde. Au Canada, Habitat pour l’humanité a vu le jour en 1985 avec des filiales à Winnipeg dès 1987 et à Edmonton en 1991

RCI avec CNW