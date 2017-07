Près de 1000 icebergs dans Iceberg Alley à Terre-Neuve

Iceberg Alley, le corridor des icebergs, est ce bras de mer entre l’île de Terre-Neuve et la partie continentale de la province, le Labrador, où, bon an mal an, des centaines de banquises flottantes dérivent vers les eaux du sud de l’Atlantique où elles vont fondre.

Ce bras de mer est une importante voie navigable en eaux canadiennes pour les cargos, les porte-conteneurs qui font route vers la haute mer ou qui en arrivent.

Et depuis février, plus de 1000 icebergs y ont été comptés, ce qui en fait une route maritime très périlleuse.

Presque un record

Depuis le début du XXe siècle, quand des statistiques ont commencé à être compilées sur le nombre d’icebergs, 2017 s’annonce comme faisant partie des 20 années où l’activité de la dérive des banquises était la plus élevée.

Il reste encore beaucoup de glace à venir, notamment du golfe Saint-Laurent, sans oublier les icebergs qui naissent dans l’Arctique et au Groenland et qui dérivent le long de la côte du Labrador.

