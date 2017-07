Un concept intéressant pour financer les rénovations de grands immeubles et d’édifices historiques ou patrimoniaux

C’est dans le but de contribuer au maintien et à la pérennité des grands actifs du patrimoine architectural montréalais et québécois, que le Groupe Atwill-Morin a mis au point un concept intéressant en construction et en restauration de grands immeubles et bâtiments patrimoniaux.

Ce concept vise à générer des revenus qui servent d’aide au financement des travaux.

Vue en plongée © https://www.atwill-morin.com/

Il faut savoir que plusieurs propriétaires d’immeubles et de bâtiments particuliers ou patrimoniaux – grands ensembles, couvents et collèges, églises et autres – font face à des difficultés d’obtenir un plein financement pour la réalisation de tous les travaux de réhabilitation essentiels et incontournables.

La formule proposée ici consiste à conférer une nouvelle vocation aux structures d’échafaudage temporaire de sécurité prévues dans la réalisation des travaux de grands chantiers, en y installant une toile de protection sur la façade qui sera ainsi transformée de façon à recevoir un affichage publicitaire géant qui ne durera que le temps limité à celui de la réalisation des travaux.

Avec cet affichage, les propriétaires touchent des revenus.

Le coup d’envoi de cette intéressante façon de faire, coïncide avec le lancement de la troisième saison du Grand Prix de FORMULE E qui se déroule les 29 et 30 juillet, à Montréal.

Le coup d’envoi coïncide avec le Grand Prix de FORMULE E à Montréal. © https://www.atwill-morin.com/

Une des plus belles pièces du patrimoine architectural montréalais, l’immeuble résidentiel de prestige Le Château, angle de la rue Sherbrooke Ouest et de l’avenue de la Montagne, face au célèbre Ritz-Carlton, et à un jet de pierre du Musée des Beaux-Arts de Montréal voit son grand chantier avec façade d’échafaudage de sécurité transformée de façon à recevoir un affichage publicitaire géant composé de deux sections latérales indépendantes de 20 mètres de hauteur par 18 de largeur chacun.

Matthew Morin, président et chef de la direction du Groupe Atwill-Morin, parle du projet et de la restauration des façades de l’immeuble résidentiel Le Château au micro de Raymond Desmarteau.