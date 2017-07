Chan Rayrolles et Clarisse Fournier : deux femmes d’affaires autour de leur mentor dans l’incubateur de HEC Montréal

Alors que Justin Trudeau a pris l’engagement ferme au sommet du G20, en Allemagne, de soutenir l’entrepreneuriat au féminin, nous nous sommes tournées vers de futures femmes d’affaires actuellement en formation à HEC Montréal, dans le but de renforcer leurs capacités managériales. Chan Rayrolles et Clarisse Founier nous parlent de leurs projets et de leurs attentes en tant que femmes d’affaires susceptibles de bénéficier du coup de pouce du premier ministre du Canada.

Portrait croisé

Les deux futures femmes d’affaires se retrouvent à entrePrism, l’incubateur de HEC Montréal, pourtant elles sont des épouses et des mères, qui ont déjà mis sur pied leurs entreprises.

Elles y sont à la quête des instruments techniques qui vont les accompagner tout au long de leur parcours, en tant qu’opératrices économiques indépendantes.

Tout un défi pour celles qui doivent gérer au quotidien une importante charge familiale, avec trois enfants en très bas âges pour Chan Rayrolles qui a 34 ans, et une vie de couple pour Clarisse Fournier, âgée de 28 ans.

Toutes deux sont des Françaises. Chan est née à Bangkok et est diplômée de l’ISEG, une école de commerce de Paris. Elle a cofondé l’entreprise Maison Maya avec son mari Christophe, après des expériences enrichissantes, tantôt comme employée, tantôt comme chef d’entreprise dans plusieurs villes des États-Unis, avant de déposer ses valises à Montréal.

La jeune femme, fascinée par la « richesse naturelle du Québec», espère des affaires florissantes dans son nouveau pays qu’elle entend conquérir, avec ses coussins soigneusement confectionnés de matériaux parmi les plus recherchés.

L’annonce du premier ministre Trudeau, à Hambourg, représente pour elle la bouffée d’oxygène qui va la propulser, comme beaucoup d’autres femmes, vers les sommets de l’excellence en affaires.

Femmes et affaires © iStockphoto

Quant à Clarisse Founier, elle s’inscrit dans une démarche familiale, son père et son frère l’ayant inspirée en tant que chefs d’entreprise.

Mme Founier a tenté une expérience comme salariée dans une entreprise, ce qui l’a totalement dépaysée. Elle s’est ainsi prise en main. Cette titulaire d’un MBA de l’Université Laval lance alors OMQ, une entreprise spécialisée dans le domaine alimentaire, qui propose, comme à un distributeur, des aliments prêts pour la consommation.

Soutenues toutes les deux par leur époux, Clarisse et Rayrolles, sans complexe, sont déterminées à réussir dans un contexte où le terrain de l’entrepreneuriat demeure largement occupé par les hommes.

L’incubateur HEC

À HEC Montréal, elles déclarent bénéficier de tout l’accompagnement technique nécessaire à la réussite de leurs affaires. Elles nourrissent de nouveaux rêves avec la volonté politique affichée par le gouvernement fédéral d’accompagner les femmes dans leurs démarches entrepreneuriales.

Ce que confirme Wiston Chan, mentor et enseignant à HEC. L’institution a récemment mis sur pied entrePrism, un incubateur qui est chargé du renforcement des capacités managériales de femmes chefs d’entreprise.

M. Chan présente la structure comme un modèle novateur d’entrepreneuriat, un outil d’intégration socio-économique, qui accompagne les entrepreneurs en privilégiant les personnes issues des communautés culturelles, dans le démarrage de nouvelles entreprises, ou dans la croissance de celles qui existent déjà.

Tous les trois sont au micro d’Alice Chantal Tchandem

Une femme d’affaires © Istock