De Cumberland-Clochester à Darmouth-Cole Harbour : un coup de pouce à la richesse culturelle acadienne

Le gouvernement fédéral vient de mettre à la disposition de la communauté acadienne la somme d’un million de dollars pour célébrer sa culture, dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

Un appui à 59 projets

Le financement fédéral d’un million de dollars, annoncé par la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, vise la réalisation de 59 projets dans la région.

Ces projets ont été préparés pour célébrer la fête nationale des Acadiens, la culture acadienne au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Parmi les projets ayant déjà reçu de l’argent :

Le Festival acadien de Caraquet pour son projet Viens voir le pays financé à hauteur de 400 000 $ ;

Le projet « un rassemblement de paix et d’amitié du peuple mi’kmaq et du peuple acadien » Grand-Pré 2017, avec 250 000 $.

Ce festival multidisciplinaire de quatre jours aura lieu en août 2017, à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse. Cette initiative servira à célébrer les relations historiques entre deux des cultures fondatrices au Canada atlantique, les Mi’kmaq et les Acadiens.

L'événement Grand-Pré 2017 aura lieu du 10 au 13 août pour célébrer les peuples acadiens et mi'kmaq, dans le cadre du 150e. #icine pic.twitter.com/vUQQ3rxbmU — Audrey Roy (@AudreyRoy_RC) March 17, 2017

Le reste des fonds est destiné à la mise en valeur de la culture acadienne dans 57 autres communautés dans les provinces de l’Atlantique.

« Canada 150 est une belle occasion de mettre en lumière les nombreuses communautés et cultures qui forment notre magnifique pays. Les communautés acadiennes de la région de l’Atlantique présenteront leur culture durant les célébrations de la Journée de la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes. J’invite tous les Canadiens à venir vivre ces célébrations palpitantes dans la région. » – Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Vivre l’authenticité culturelle et linguistique acadienne

Comme le Carrefour de L’Isle-Saint-Jean et son festival : « Célébrons l’Acadie : Charlottetown en fête 2017 », qui donnera l’occasion de découvrir la culture de l’Île-du-Prince-Édouard, Cumberland-Clochester, Nova-Ouest, Saint John-Rothesay et Darmouth-Cole Harbour seront aussi appuyés afin que triomphe la diversité culturelle canadienne à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération.

Cumberland-Clochester et ses plus de 80 000 habitants comptent parmi les lieux typiques de la perpétuation de la culture et de la langue acadiennes en Nouvelle-Écosse.

« Ce fonds donne une merveilleuse occasion à notre communauté de s’exprimer, en plus d’encourager la participation aux activités locales, de favoriser la compréhension de la grande diversité culturelle du Canada et de resserrer les liens entre tous les Canadiens, y compris les Autochtones, les nouveaux arrivants, les jeunes et les membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Les activités locales, comme Célébrations du 15 août 2017 : Fête nationale des Acadiens dans la capitale provinciale, soulignent l’importance de la culture acadienne dans notre région et célèbrent sa contribution à la diversité, à l’histoire et au patrimoine qui font la richesse et la fierté de notre pays. » – Matt DeCourcey, député de Fredericton