Espérance de vie au Canada : autre hausse et écart moindre entre hommes et femmes

L’espérance de vie à la naissance ne cesse de progresser au Canada. Comme c’est le cas depuis une trentaine d’années, celle des hommes s’approche de celle des femmes.

Statistique Canada rapporte que, de 2010-2012 à 2011-2013, l’espérance de vie a progressé de 2,4 mois chez les hommes pour se situer à 79,6 ans et de 1,6 mois chez les femmes, à 83,8 ans.

Hommes et femmes : un écart qui s’amenuise

Espérance de vie à la naissance, selon le sexe par province © Statistiques Canada

De 2001 à 2013, l’écart entre l’espérance de vie des deux sexes n’était que de 4,2 ans, alors qu’il dépassait les 7 ans vers la fin des années 70.

Quelles seraient les raisons d’un tel resserrement de l’écart?

Statistique Canada penche vers la réduction qui prévaut maintenant dans les cas de mortalités dues aux maladies cardiovasculaires.

L’espérance de vie au Canada, les extrêmes

C’est en Colombie-Britannique que l’espérance de vie à la naissance est la plus élevée au Canada durant la période étudiée, tant chez les hommes (80,4 ans) que chez les femmes (84,4 ans).

La plus faible a été observée à Terre-Neuve-et-Labrador, où elle était de 77,4 ans chez les hommes et de 81,6 ans chez les femmes.

Et au Québec?

Elle était de 79,7 ans chez les hommes et de 83,8 ans chez les femmes.

Au Nord, la vie est difficile

L’espérance de vie la plus faible au pays a été observée au Nunavut. Les hommes pouvaient espérer vivre 68,4 ans et les femmes, 72,9 ans, en 2011-2013.

À l’international

Espérance de vie à la naissance, données de l’OCDE © OCDE

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a compilé des données pour une quarantaine de pays membres.

On y voit que le Canada se classe au 13e rang chez les femmes (83,8 ans) et au 11e chez les hommes (79,6 ans) au chapitre de l’espérance de vie à la naissance.

Chez les Américains, elle est plus faible de 2,6 ans qu’au Canada chez les femmes à 81,2 ans, alors que chez les hommes, elle est de 3,2 ans à 76,4 ans.

Les grands champions de l’espérance de vie sont, dans l’ordre, les femmes du Japon, de l’Espagne, de la France et de l’Italie et les hommes de la Suisse, de l’Islande, de l’Italie et d’Israël.

RCI, Statistiques Canada, PC