L’Aquahive un incubateur à homard qui fait des heureux en Gaspésie

« De l’œuf à votre assiette, on parle d’une période de sept à huit ans. En ce moment en Angleterre, un groupe de recherche qui produit des homards en écloserie cherche à les élever en mer. Chez nous, nous optons pour l’ensemencement en mer. Les plus petits que nous capturons et que nous gardons font une livre et quart (570 grammes). Dans l’expérience anglaise – méthode en voie d’obtention de brevet – ce sera sans doute de très petits homards, de l’ordre de trois quarts de livre (345 grammes). »

Jean Côté, directeur scientifique du Regroupement des pêcheurs professionnels de homard du sud de la Gaspésie.