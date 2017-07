Partis à la rame du Canada vers la France, ils accosteront en Irlande

Le Québécois Joseph Gagnon et l’Irlandais Brian Conville se sont lancés à l’aventure le 13 juin dernier du port de Saint-Jean à Terre-Neuve.

Cap franc EST, direction la France

Les deux jeunes aventuriers, Conville a 25 ans et Gagnon n’en a que 20, sont des passionnés de rame et de défis. Leur objectif était d’atteindre les côtes françaises vers la mi-août après une traversée de l’Atlantique à la rame.

Une embarcation bien particulière

Gagnon et Conville se sont lancés à l’eau à bord d’un canot vert fluo, rempli de nourriture et d’eau potable, et doté d’un compartiment minuscule où ils pouvaient dormir à tour de rôle.

Pourquoi écrire à l’imparfait?

Parce que, à peine un mois après le départ, l’équipe de soutien, basée à Québec, affirme que, bien que le moral des deux hommes soit au beau fixe, leur condition physique les oblige à changer leur plan.

Tendinites, contusions, cloques et ampoules

Il semble que les eaux de l’Atlantique aient été plus… véhémentes que prévu. Ainsi, avec des tendinites aux jambes et quelques contusions un peu partout, Conville et Gagnon ont pris la route de l’Irlande, plus près d’où ils se trouvent que ne l’est la France.

Rien de grave en soi, mais toujours selon l’équipe de soutien, Brian Conville n’a pu ramer durant quelques jours.

Rencontres locales et orage

Entre les déferlantes et la houle, les rameurs ont pris le rythme de l’océan et ont reçu la visite de requins, des squales aussi gros que leur bateau et, bien sûr, de magnifiques dauphins.

De plus, un orage fort a tout mouillé à bord, du pont jusqu’au fond de la cale et même le matelas.

Le 12 juillet, les compères-rameurs se trouvaient à un peu plus de 500 milles nautiques (926 kilomètres) des côtes irlandaises qu’ils devraient atteindre du 19 au 21 juillet.

Ce sera donc de la Guinness et non du champagne quand ils toucheront terre.

RCI, CBC, Québec Yachting