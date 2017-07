Comparaison entre Google Home et Amazon Echo : lequel est meilleur pour votre maison?

Les assistants personnels intelligents séduisent de plus en plus les consommateurs. On vous propose une comparaison entre deux importants joueurs : Google Home et Amazon Echo.

Qualité du Son

Google Home offre un son de meilleure qualité que celui d’Amazon Echo. Un son plus enveloppant et plus riche.

Google Home a rattrapé son retard par rapport à Amazon Echo quant au service Bluetooth qui permet aux utilisateurs d’écouter tous les morceaux sonores de leur téléphone intelligent ou de leur tablette.

Design

Google Home est relativement plus discret, plus léger et moins encombrant qu’Amazon Echo (voir la vidéo). Le design minimaliste de Google Home sous la forme d’une bougie, disponible en plusieurs couleurs, offre une interface d’utilisation plus intuitive que celle d’Amazon.

Assistant vocal

Les deux enceintes connectées Amazon Echo et Google Home acceptent sans peine les commandes vocales à une distance de 50 pieds.

L’activation est simple pour les deux appareils en prononçant notamment « Amazon » pour Echo et « Ok Google » pour Google Home.

Google Home est, par contre, plus interactif avec les utilisateurs qu’Amazon : Home pose des questions et propose des informations supplémentaires en lien avec la requête de l’utilisateur.

Echo, équipé du moteur de recherche Bing, est moins performant dans les recherches sur le web que Home, qui utilise le moteur de recherche Google.

Maison connectée

Google Home détient une longueur d’avance sur Echo pour ce qui est de l’intégration du contenu télévisuel grâce à son Chromecast et sa compatibilité avec de nombreux services de diffusion en continu (streaming), dont HBO.

Amazon Echo prend en charge, au moment de l’écriture de cette chronique, plus d’appareils domotiques (chauffage, climatiseur, réfrigérateur…) que Google Home. Ce dernier met les bouchées doubles pour réduire cet écart.

Prix et disponibilité

Le prix de Google Home : 180 $

Amazon Echo : Il n’est pas encore en vente au Canada. Amazon a annoncé sa prochaine introduction sur le marché canadien sans donner une date précise. Il se vend sur le web au prix de 179,99 $.

Zoubeir Jazi