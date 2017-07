Tourisme : les Québécois fuient le temps maussade et la pluie des dernières semaines

De plus en plus de Québécois ont décidé de fuir la grisaille quasi permanente depuis le début de l’été et choisissent des destinations où le soleil est presque garanti. C’est ce qu’a confirmé CAA-Québec.

Les ventes de forfaits-vacances pour des destinations comme le Mexique et les Caraïbes, pour les mois de juin et juillet, ont augmenté de 5 % par rapport à la même période l’an dernier.

Dans certains de leurs bureaux CAA-Québec, l’association a remarqué des augmentations des ventes de 20 à 50 % à Sherbrooke, Trois-Rivières et Lévis depuis le début de l’année.

Philippe Blain, vice-président services voyages chez CAA-Québec :

« Nos conseillers pourront vous le dire, le temps moche y est pour beaucoup! »

Depuis le début de l’été, les endroits les plus populaires sont le Mexique, Cuba et la République dominicaine.

