Vous aimez les baleines? Lisez nos nombreux reportages sur ces mammifères marins

Une baleine noire empêtrée dans un lourd cordage. © International Fund for Animal Welfare

Pêches et Océans Canada a annoncé que les mesures de sécurité, entourant le sauvetage des baleines en difficulté, seraient revues. Du même coup, le ministre fédéral Dominique Leblanc a indiqué que le sauvetage des baleines en détresse serait suspendu, et que la pêche au crabe serait interdite dans le secteur fréquenté par ces mammifères marins.C’est la mort d’un sauveteur de baleines lundi, qui a poussé les différents intervenants à prendre ces décisions… en savoir plus

Une blessure est visible sur la queue de la baleine secourue. © Canadian Whale Institute/Anderson Cabot Center

La mort de six baleines noires, sur la côte est du Canada, fait les manchettes depuis la fin juin. On estime à seulement 500 individus le nombre de baleines de cette espèce menacée. Le fait qu’une baleine noire de l’Atlantique Nord ait été secourue hier, par un bateau du Canadian Whale Institute (CWI), est accueilli comme une excellente nouvelle… en savoir plus

© Robin Leveille/Instagram

Deux baigneurs ont eu la frousse de leur vie le week-end dernier alors qu’ils nageaient près de la rive d’une section rocheuse du parc Whytecliff, près de West Vancouver. Trois épaulards – aussi appelés orques – les avaient repérés semble-t-il et nageaient plutôt rapidement en leur direction… en savoir plus

© Center for Whale ResearchDave Ellifrit

Sur la côte ouest du Canada et des États-Unis, les épaulards du Pacifique manquent de nourriture, car le saumon Chinook y est en déclin. Lorsqu’elles sont en gestation, les femelles épaulards ne peuvent se nourrir adéquatement. Ainsi, cela nuit fortement au taux de natalité… en savoir plus

Des spécialistes des mammifères marins au Canada ont dévoilé lundi les résultats préliminaires très attendus des nécropsies faites sur les carcasses de trois des six baleines noires depuis quelques jours… en savoir plus

© (Pêches et Océans Canada/Presse canadienne)

C’est une tâche titanesque à laquelle s’attellent des experts de la faune marine au large des Îles-de-la-Madeleine dans le golfe du Saint-Laurent : retirer des eaux des cadavres de baleines noires de l’Atlantique Nord afin de réaliser les autopsies nécessaires et de comprendre comment et pourquoi au moins six de ces majestueuses bêtes ont été trouvées mortes, dérivant dans le golfe… en savoir plus

© Glenn Williams NIST (US)

Dans une vidéo unique et sans précédents, des scientifiques du Canada ont découvert que les narvals, une espèce vivant dans les eaux de l’Arctique, utilisent leurs défenses pour frapper et assommer le poisson avant de le manger… en savoir plus

Depuis la fin de la chasse commerciale, les collisions avec des navires représentent les pires menaces à la vie des baleines bleues © IS / roclwyr

WhaleWatch, un système américain de protection pour les baleines bleues et leur cohabitation difficile avec les cargos, vient d’être dévoilé au sud du 49e parallèle alors que des chercheurs canadiens sont à pied d’œuvre pour mettre en place un programme de même nature… en savoir plus

Des bélugas nageant dans le fleuve Saint-Laurent © Radio-Canada

Les bélugas dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent seront dorénavant classés « en voie de disparition » en vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement canadien… en savoir plus

Des bélugas dans la baie d’Hudson © Explore.org

Les internautes peuvent regarder en direct des bélugas qui nagent dans les eaux de la baie d’Hudson. C’est grâce à un projet de caméra sous-marine mené par la fondation Annenberg que l’on peut observer ces mammifères marins dans leur habitat naturel. Le projet est aussi soutenu par Polars Bears International et Explore.org… en savoir plus

Une mère et son jeune veau © GREMM

Les activités maritimes dans le fleuve Saint-Laurent ont un impact dévastateur sur les bélugas. Sophie Paradis, directrice pour le Québec du Fonds mondial pour la nature tire la sonnette d’alarme et elle invite le gouvernement à agir d’urgence pour mettre un terme à la mortalité qui frappe impitoyablement les nouveaux-nés bélugas et freine le renouvellement de cette espèce… en savoir plus

Un rorqual commun passe sous un zodiac dans le fjord du Saguenay au Québec. © Youtube Eric Mouellic

Un Zodiac qui emmenait des touristes voir des baleines dans le fjord du Saguenay au Québec ont vu un rorqual commun plus près que prévu. Les personnes qui étaient à bord du petit bateau d’observation ont eu une bonne frousse lorsque le cétacé géant est venu se nourrir près d’eux en passant sous le Zodiac… en savoir plus

© Courtoisie /GREMM

Après avoir été stable durant plusieurs années, la population de bélugas a commencé à décliner de façon marquée durant les années 2000 et il ne resterait environ que 900 bélugas dans le Saint-Laurent, alors que vers 1870, on estimait que leur nombre pouvait atteindre jusqu’à 10 000 dans le fleuve. Or, 2016 semble se dessiner comme une autre année de reproduction désastreuse pour les bélugas… en savoir plus

Un béluga photographié de près par le GREMM(Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins) © GREMM

C’est ce qu’on peut se demander à la suite d’un projet d’arrêté ministériel publié, la semaine dernière, par le ministre des Pêches et des Océans du Canada, Hunter Tootoo. Une fois adoptée cette mesure fédérale vise à activer les interdictions de détruire un élément de l’habitat essentiel prévues par la Loi sur les espèces en péril. Le béluga fait partie des mammifères marins qui pourront bénéficier de cette mesure… en savoir plus

Une orque nage dans son bassin au parc SeaWorld de San Diego sous le regard de jeunes enfants. © Mike Blake/Reuters

Après des années de farouches critiques, la direction des parcs d’attractions aquatiques SeaWorld annonce l’arrêt de tous ses programmes d’élevage d’orques en captivité. Dans son communiqué aux médias, l’entreprise de divertissement soutient : « SeaWorld est à l’écoute et nous sommes en train de changer. La société évolue et nous évoluons avec elle » ajoutant que… en savoir plus

© iStock

Le sort des bélugas au Canada se joue en ce moment, non pas seulement dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, mais aussi au cœur de la grande mère intérieure du pays qu’est la Baie d’Hudson où le bélugas vit en nombre près de 70 fois supérieur… en savoir plus

Emballage d’un coeur de baleine bleue © Stacey Kerr

C’est l’histoire d’un envoi par avion hors de l’ordinaire … vraiment hors de l’ordinaire. En novembre, des membres du personnel du Musée royal de l’Ontario (ROM) se sont affairés à emballer le cœur d’une baleine bleue qui s’était échouée à Rocky Harbour sur l’île de Terre-Neuve afin de l’envoyer en Allemagne où il sera conservé par un processus appelé « plastination »… en savoir plus

Cette photo montre le dauphin handicapé qui a été accepté par le groupe de cachalots. © Alexander D. M. Wilson/Aquatic Mammals

Une nouvelle étude canadienne suggère que les jeunes cachalots adoptent le langage dialectique des plus vieux cachalots à travers un apprentissage culturel. « La transmission culturelle semble être la clé de la répartition des cachalots dans différents… clans, » écrivent les chercheurs de l’Université Dalhousie… en savoir plus