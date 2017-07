Tam-Tam Canada, édition du 16 juillet 2017

Les défis inhérents à être de la diversité quand on veut faire le métier de journaliste.

Et c’est aussi cela la réalité

En télévision, notre univers est plutôt monochrome, du moins en termes de variétés et de fiction. En information, il y a un certain changement. Est-ce un changement certain?

Vanessa Destiné – Haïti

– Haïti Alice Chantal Tchandem Kamgang – Cameroun

– Cameroun Leo Gimeno – Argentine

En une semaine, presque 500 kilomètres carrés de forêts et de terres sont partis en fumée en Colombie-Britannique; Plus de 16 000 personnes sont toujours évacuées.

Maryse Jobin s’est entretenue avec Marc-André Parisien, scientifique des feux de forêt au Centre de foresterie du Nord à Ressources Naturelles Canada.

L’Aquahive un incubateur à homard qui fait des heureux en Gaspésie.

Saviez-vous que, de l’œuf à votre assiette, il faut au moins de sept à huit ans pour qu’un homard soit « récoltable ». Au Regroupement des pêcheurs professionnels de homard du Sud de la Gaspésie, dans l’Est du Québec, on opte pour l’ensemencement en mer avec une méthode innovante de pouponnière à homards.

Jean Côté est directeur scientifique du regroupement. Je l’ai joint à Chandler cette semaine de retour d’une session d’ensemencement de homards dit de stade 5 – 2 cm – qui entameront leur route vers, éventuellement, nos assiettes, dans sept à huit ans.

