Importante baisse des ventes résidentielles au Canada en juin

L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) a annoncé aujourd’hui que les ventes de maisons ont baissé de 6,7 % en juin, soit le plus important recul mensuel en sept ans.

Et cette réduction du nombre des ventes s’étend à une grande partie du pays, car 70 % des marchés sont touchés.

Parmi les régions affectées, le Lower Mainland en Colombie-Britannique, Montréal et Québec, mais c’est Toronto en Ontario qui a connu la baisse la plus prononcée avec une diminution des ventes de 15,1 % entre mai et juin.

Cette maison jumelée de l’est de Toronto s’est vendue plus de 1 M de dollars en avril 2017. © Radio-Canada/Michel Bolduc

Gregory Klump, économiste en chef de l’Association canadienne de l’immeuble :

« Les changements apportés à la politique ontarienne du logement à la fin du mois d’avril ont de toute évidence incité de nombreux acheteurs de maisons du Grand Golden Horseshoe à faire une pause pour observer comment ces changements seront absorbés par le marché du logement ».

RCI avec Radio-Canada et La Presse canadienne

