Presque 60 ans plus tard, une nouvelle quête de l’Avro Arrow dans les eaux du lac Ontario

C’est une légende canadienne, un rêve brisé, et, pour certains, c’est un tournant dans l’état d’esprit visionnaire des Canadiens.

L’Avro Arrow

C’était un avion mythique qui était à l’avant-garde de tout ce qui se faisait à l’époque dans le monde de l’aviation militaire.

Le CF-105 était un avion intercepteur à ailes delta qui est né de l’imaginaire et du travail acharné des ingénieurs et techniciens de la société Avro Canada, un avion qui a effectué un premier vol en 1958 après cinq années de recherche et développement.

L’Avro Arrow était une merveille technologique de l’industrie aéronautique canadienne, un avion qui atteignait Mach 2 – deux fois la vitesse du son (le son voyageant à 340,29 m/s) – et pointait vers Mach 3 à des altitudes de plus de 18 000 m.

Cet appareil révolutionnaire pour l’époque devait servir d’intercepteur pour les Forces armées canadiennes en pleine guerre froide.

Fin abrupte

En 1958, le gouvernement fédéral d’alors, dirigé par les progressistes-conservateurs du premier ministre John Diefenbaker, ordonne la fin du développement de l’avion, le démantèlement des appareils en production et la destruction des plans et documents.

Pourquoi?

Nul ne sait vraiment pourquoi. Bêtise, décision purement politique, courte vue, l’énigme perdure encore aujourd’hui.

Quand, en 1959, le premier ministre Diefenbaker donne l’ordre de mettre un terme au programme, plus de 30 000 personnes perdent leur emploi. Cela dit, le CF-105 est entré dans la légende. Il est dit qu’au fond du lac Ontario se trouvent les restes de neuf appareils qui ont volé au cours des années 50.

Nouvelle recherche

Une nouvelle mission de recherche s’amorce la semaine prochaine, une aventure qui regroupe quelques compagnies privées canadiennes la Garde côtière du Canada et le Royal Canadian Military Institute.

Les recherches se concentreront de 5 mètres de la rive à 100 mètres au large en utilisant des appareils de recherche à la fine pointe de la technologie.

Les sonars seront en activité quotidiennement durant huit heures, les données recueillies seront ensuite analysées par une équipe de chercheurs multidisciplinaire composée d’océanographes, d’archéologues etc.

Archives de Radio-Canada: Avro Arrow, le rêve brisé

Archives de CBC: The Avro Arrow, Canada’s broken dream

RCI, CBC, Archives Radio-Canada, Archives de CBC, YouTube, Minutes du patrimoine