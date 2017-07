Des bébés Justin Trudeau bientôt à la tonne au Canada?

Les parents du petit Justin Trudeau sont des réfugiés syriens. Ils sont arrivés au Canada l’année dernière après avoir fui l’horreur dans leur pays. Ils ont voulu témoigner leur gratitude au premier ministre du Canada qui leur a ouvert largement les portes de son pays.

Une rencontre émouvante avec Justin-Trudeau Adam Bilal

De passage à Calgary, Justin Trudeau en a profité pour serrer son petit homonyme dans ses bras.

C’est dans la joie et l’allégresse que les parents du bébé de 10 mois, Afraa Hajj Hammoud et Moe Bilal, attendent Justin Trudeau pour lui présenter celui qui n’aurait peut-être pas eu la chance de venir au monde, si le Canada ne les avait pas généreusement accueillis l’année dernière.

Ces réfugiés d’origine syrienne, comme des milliers d’autres, qui ont fui l’atrocité dans leur pays, déchiré par une guerre interminable et par le terrorisme depuis bientôt 10 ans, ont déposé leurs valises à Calgary en février 2016.

Un an plus tard, ils ont donné naissance au petit Justin-Trudeau Adam Bilal qui leur sert de leitmotiv pour glorifier l’action de celui qui leur a pratiquement sauvé la vie.

Le premier ministre s’est rendu auprès de cette famille pour partager avec elle des moments de bonheur et d’épanouissement.

Un précédent il y a quelques mois

Ce n’est pas la première fois qu’une famille de réfugiés syriens décide de rendre hommage au premier ministre du Canada de cette manière.

Neuf mois après leur arrivée au Canada, un autre couple qui a quitté la Syrie l’année dernière a accueilli le cinquième enfant de la famille, le seul né au Canada.

Épris de reconnaissance pour la générosité sans limites du premier ministre du Canada, ils ont décidé de nommer leur fils Justin Doso.

Justin Doso est né le 2 novembre 2016.

« C’est vrai, le nom de Justin est occidental et nous sommes des Arabes orientaux et des Arabes tout court, mais j’ai beaucoup d’admiration pour Trudeau, je n’ai eu aucun problème à nommer mon fils Justin parce que j’aime cette personne. Pour moi, il est formidable et compatissant. J’espère que tous les leaders, les orientaux ou les occidentaux, soient comme lui ». – Ahmed Doso, père du nouveau-né, Justin Trudeau Doso