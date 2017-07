Générosité agissante du Canada contre la famine qui menace 20 millions de personnes en Afrique et au Yémen!

Une campagne de financement, lancée par l’organisme Développement et paix-Caritas Canada, a amassé 3,8 millions de dollars, dont 2,5 millions des Canadiens, pour soutenir 20 millions de personnes menacées par la famine dans trois pays d’Afrique et au Yémen.

« Réponse généreuse et rapide »

Dans une entrevue avec Alice Chantal Tchandem. Guy Des Aulniers, le coordonnateur de l’aide humanitaire pour l’organisme, a souligné la sollicitude du peuple canadien.

Développement et Paix – Caritas Canada souhaite exprimer sa profonde gratitude envers les Canadiennes et les Canadiens pour leur réponse rapide et généreuse suite à l’annonce du Fonds de secours contre la famine mis sur pied par le gouvernement canadien afin d’amasser des fonds pour combattre la crise alimentaire qui sévit au nord-est du Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen.