Que vont se dire les premiers ministres des provinces et des territoires à l’heure où se renégocie l’ALENA?

Les premiers ministres des provinces et des territoires du Canada se réunissent à l’occasion du Conseil estival de la fédération les 18 et 19 juillet, à Edmonton, en Alberta.

Contexte marqué par la renégociation de l’ALENA

Le Conseil de la fédération se tient, au moment où le premier ministre du Canada Justin Trudeau se trouve aux États-Unis pour rallier un plus grand nombre de dirigeants américains à l’idée d’un nouvel accord mutuellement bénéfique, dans lequel chacun des trois signataires trouvera son compte, dans l’intérêt de ses opérateurs économiques et de sa population.

Le 18 juillet, les premiers ministres discuteront d’emplois et de croissance économique. Les discussions porteront principalement sur les relations Canada-États-Unis, le commerce mondial et les infrastructures. Il s’agit du partenariat économique le plus réussi de toute l’histoire du monde. Il est d’une valeur annuelle d’environ un billion de dollars et, plus important encore, il est équilibré. – Justin Trudeau

La crise des opioïdes ne sera pas en reste

Alors que la surconsommation des opioïdes et autres stupéfiants entraîne un nombre de morts toujours plus important au Canada, les premiers ministres entendent bien se pencher sur la question.

Le 19 juillet, les premiers ministres discuteront de différents enjeux, dont le cannabis, le système de justice pénale, et les opioïdes. Au moins 2458 personnes seraient mortes de surdoses liées aux opioïdes en 2016 au Canada. Cela représente près de sept décès par jour en moyenne.

Cette rencontre est l’occasion pour les premiers ministres des 13 provinces et territoires d’aborder toutes les autres questions d’intérêt au pays. Qu’il s’agisse d’environnement et de lutte contre les changements climatiques, ou encore de politiques sociales susceptibles d’insuffler une dynamique nouvelle à l’économie nationale et de favoriser le bien-être des Canadiens.

Le tout dans une ambiance conviviale, propice à l’établissement de liens étroits et de relations constructives.

« Un partenariat solide entre nos provinces et nos territoires est essentiel pour faire face à nos préoccupations communes dans un Canada fort […] Je me réjouis d’accueillir mes homologues en Alberta. Je suis heureuse d’avoir l’occasion de mener les discussions sur des priorités importantes qui profiteront aux gens à travers notre pays et amélioreront le sort des familles. » – Rachel Notley, la première ministre de l’Alberta, qui préside le Conseil.

Christy Clark, Kathleen Wynne et Philippe Couillard, premiers ministres de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec, à l’issue d’une conférence de presse au Conseil de la fédération au Yukon l’année dernière © PC / JONATHAN HAYWARD

Parmi les acquis des précédentes éditions : l’innovation en santé et une entente de principe en économie

Lors de la rencontre de 2016 au Yukon, les premiers ministres avaient eu à saluer les performances du Groupe de travail sur l’innovation en santé mis en place au sein du Conseil.

Ce groupe de travail, qui avait reçu pour mandat de réfléchir sur les meilleurs moyens de moderniser le système de santé du pays, au bénéfice de tous les Canadiens, avait soumis un rapport qui avait été favorablement accueilli, ce qui avait suscité un prolongement de ses activités. Les travaux de ce groupe étaient axés sur trois objectifs prioritaires.

Les innovations suivantes ont été apportées par le Groupe de travail sur l’innovation en santé une collaboration en matière de produits pharmaceutiques permettant des réductions de prix pour 18 médicaments génériques (réductions en vigueur depuis le 1er avril 2016) et la conclusion d’accords pour le prix de 95 médicaments novateurs. Ces travaux ont permis de réaliser des économies combinées de plus de 712 millions de dollars par année dans le cadre de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP); la mise en place, dans les gouvernements de tout le pays, de modèles de bonnes pratiques pour les interventions en équipe lors de la prestation de soins; la promotion de guides de pratique clinique pour le traitement des maladies cardiovasculaires et du diabète; une attention accrue accordée à la pertinence des soins et une plus grande sensibilisation à cet égard; la création de modèles novateurs pour les soins aux aînés, afin de privilégier les soins à domicile et dans la collectivité au lieu des soins de longue durée en établissement.

Les premiers ministres ont pu remplacer le vieil accord sur le commerce intérieur par un nouvel accord de libre-échange canadien (ALEC) plus ouvert et plus propice aux échanges de marchandises et de services dans l’ensemble du pays. Il promet des nouveautés, dont l’amélioration de la circulation du vin ou de son achat en ligne.

RCI avec le Conseil de la fédération et Radio-Canada