Souveraineté : et si le Québec devenait un État membre de l’UE

Quel avenir pour l’Union européenne (UE) avec les tensions internes entre les États, avec le Brexit britannique qui se pointe à l’horizon, avec l’afflux de migrants du Moyen-Orient et d’Afrique?

Ce sont à ces questions et à quelques autres sur l’avenir de l’UE que réfléchissaient des politologues et étudiants de plusieurs sphères académiques dans le cadre des Écoles d’été du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal.

En parallèle avec le thème principal, Daniel Cohn-Bendit lance une piste de réflexion pour l’avenir du Québec, advenant une possible souveraineté : et si le Québec devait rejoindre l’Union européenne?

« Le monde d’aujourd’hui est beaucoup plus complexe et difficile. Il n’y a pas que l’indépendance ou le fédéralisme, la troisième voie pour le Québec, c’est l’UE. » Daniel Cohn-Bendit

Après 1980 et 1995

Le Québec a connu deux référendums qui ont porté sur la souveraineté. Deux fois, les Québécois ont dit non, à 60 % en 1980, et à 50,58% en 1995.

Référendum de 1980

Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d’en arriver, avec le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l’égalité des peuples : cette entente permettrait au Québec d’acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d’établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l’utilisation de la même monnaie ; aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l’accord de la population lors d’un autre référendum ; en conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l’entente proposée entre le Québec et le Canada? » Question référendaire, 1980

Référendum de 1995

« Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du Québec, et de l’entente signée le 12 juin 1995, oui ou non? Question référendaire 1995

Selon Daniel Cohn-Bendit, si le Québec souhaite vraiment obtenir son indépendance, il doit le faire dans la perspective de se joindre à l’Union européenne, car la mondialisation ne permettrait pas au nouvel État de bien se placer sur l’échiquier politique et socio-économique mondial.

Cela dit, il affirme être prêt à défendre l’idée auprès de politiciens européens, parlant d’un « débat intéressant » si l’éventualité se présentait.

Qui est-il?

Daniel Cohn-Bendit est un homme poli­tique franco-alle­mand né en 1945 à Montau­ban. Engagé dans les luttes sociales en mai 68, il a été par la suite député euro­péen au sein de groupes écologistes, de 1994 à 2014.

Après le Brexit, l’Union européenne a-t-elle encore un avenir?

RCI, CERIUM, YouTube

Dossier du Huffington Post