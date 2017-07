La grande mosquée de Québec reçoit un colis haineux : « un acte de lâcheté », déclare le premier ministre Couillard

On ne choisit pas ses parents,

On ne choisit pas sa famille

On ne choisit pas non plus

Les trottoirs de Manille

De Paris ou d’Alger

Pour apprendre à marcher

Être né quelque part

Être né quelque part

Pour celui qui est né

C’est toujours un hasard

Né quelque part, chanson de Maxime Leforestier

Les origines s’entrechoquent lorsque l’actualité internationale, souventes fois violente, s’immisce dans le quotidien.

Voilà que la police de Québec enquête sur un colis anonyme contenant un coran détérioré et un message haineux qui est parvenu à la grande mosquée de Québec vendredi, soit deux jours avant la tenue du référendum sur l’établissement d’un cimetière musulman à Saint-Apollinaire, non loin de là, sur la rive sud du fleuve.

« C’est un geste répugnant qui doit être condamné avec force. Personne ne mérite d’être traité de cette façon. C’est un acte de lâcheté. Quelqu’un d’anonyme est allé déposer un document injurieux à la porte de la mosquée de Québec. C’est un lâche, cette personne. La bonne nouvelle, c’est que ça ne reflète pas l’attitude des Québécois dans leur grande majorité. » Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Silence sur l’événement

Ce n’est que mardi en soirée que le Centre culturel islamique de Québec a révélé l’incident du colis et du message haineux.

On avait décidé de garder le silence sur cette affaire, car le référendum se tenait sur l’établissement d’un cimetière musulman.

Bien que la maison funéraire Lépine Cloutier a créé une section de 500 lots pour les musulmans au cimetière les Jardins Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures, le printemps dernier, la communauté musulmane de Québec n’a pas de cimetière désigné près de la Capitale. C’est dans la région montréalaise que sont situées pour le moment les sépultures musulmanes.

Le colis haineux

Reçu par la poste vendredi dernier, le colis contenait un coran, dont le nom d’Allah en arabe avait été rayé d’un X sur la couverture. Le livre était accompagné d’une note insultante pour la communauté musulmane en faisant référence à des porcs, et d’une photo en couleur d’une porcherie. On y voit des porcs patauger dans la boue.

« À la réception du colis, on a alerté le service de police. Une unité des crimes graves s’est déplacée à la mosquée pour récolter le colis et faire le constat d’infraction. Il y a un processus qui est en cours avec les policiers. » Mohamed Labidi, président du Centre culturel islamique de Québec

M. Labidi refuse de croire que la haine exprimée dans cet envoi est répandue dans la population.

Selon lui, il ne s’agirait que de quelques personnes.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que cette mosquée fait l’objet de menaces. Une tête de porc avait été déposée devant la mosquée de Québec en 2016.

C’est aussi là que, le 29 janvier dernier, Alexandre Bissonnette a fait irruption et ouvert le feu sur les fidèles, faisant six morts et huit blessés.

Depuis, des lettres haineuses auraient été expédiées au Centre culturel islamique à quelques reprises.

Saint-Apollinaire, la suite

Le référendum sur l’implantation d’un cimetière musulman se tenait dimanche dernier et ne visait que les riverains du cimetière, soit 49 résidents. Rappelons que le maire de Saint-Apollinaire, Bernard Ouellet, défendait le projet.

Dix-neuf ont voté contre, 16 pour, un bulletin a été annulé et 13 citoyens se sont abstenus. Le projet d’instauration du cimetière musulman a été rejeté.

« L’histoire n’est pas terminée. » Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Est-ce contraire à la Charte canadienne des droits?

Selon Me Julius Grey, avocat spécialisé dans les droits de la personne, le rejet du cimetière musulman par référendum brime la liberté de religion.

« Si les gens croient profondément, au fond de leur âme, qu’ils doivent avoir un cimetière distinct, c’est une violation de leur liberté de religion [de ne pas y avoir accès] qui peut être permise si l’accommodement qu’ils demandent n’est pas raisonnable, mais il est très raisonnable. » Me Julius Grey

Rappel historique : autre communauté, même haine

Au Québec, dans les années 1930, le journaliste Adrien Arcand a fondé un mouvement fasciste canadien-français. Son parti et son journal affichaient la croix gammée d’Adolf Hitler et tenaient des propos ouvertement antisémites.

Être né quelque part

Pour celui qui est né, c’est toujours un hasard

Choisir de vivre en paix quelque part, c’est trop souvent un défi, un droit à obtenir, à défendre.

RCI, Radio-Canada, CBC, Lux éditeur, Sépultures musulmanes.